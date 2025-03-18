Вечерний@Калининград: выгодная ошибка, нацпарк не для всех и «Дорогой Вилли»

Во вторник областные власти прояснили ситуацию с внезапно «подросшим» до пяти этажей скандальным домом на проспекте Мира. Как оказалось, всему виной… ошибка в документации. «В опубликованном на сайте министерства реестре выданных в 2025 году разрешений на строительство в графе „характеристики объекта капитального строительства“ указанного разрешения на строительство была допущена техническая ошибка в этажности здания, которая в последующем и была исправлена», — пояснили в региональном министерстве градостроительной политики.

Исправлена, как нетрудно догадаться, в сторону увеличения этажности. Иными словами, если верить властям, дом изначально и не был четырехэтажным, а поэтому возмущаться по поводу его «роста» нет оснований. А во избежание подобных «неловкостей» в будущем власти и вовсе решили обойтись без «лишней» информации в реестрах разрешений на строительство. В частности, теперь там не указываются данные об этажности зданий. Как пояснили в правительстве, «такая форма рекомендована Минстроем РФ», поскольку «наличие излишних граф влечет вероятность технических ошибок при заполнении». А эти самые «ошибки», в свою очередь, привлекают ненужное внимание. Многие знания, лишние скорби, как говорится. Добро пожаловать в блаженное неведение.





Нацпарк «Куршская коса» уведомил о повышении стоимости посещения до 400 рублей с человека. Увеличение на 100 рублей произойдет с 1 апреля. Причем затронет оно исключительно граждан. В то время как транспортные средства — автомобили и мотоциклы — смогут проезжать бесплатно (сейчас с «железных коней» собирают по 150 рублей, плюс еще 300 — с водителей). Иными словами, с 1 апреля водитель, заезжая на территорию нацпарка на авто или байке, будет платить за себя 400 рублей, транспортное же средство может проехать свободно. Как пояснили в нацпарке, цель нововведения — «снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения национального парка». В принципе, действенная мера, что и говорить. Сдерживание рублем.





В Черняховске начались съемки детективного сериала «Дорогой Вилли» (16+) о тайных переговорах Леонида Брежнева и Вилли Брандта. По сюжету в конце 1960-х годов мир оказался на пороге ядерной войны: советской разведке стало известно о готовящемся ударе по СССР с расположенных в ФРГ военных баз США. Так как ответный ультиматум положил бы начало горячему конфликту, генсек ЦК КПСС Брежнев решил заключить тайный договор с канцлером ФРГ Брандтом. За одним из эпизодов фильма с участием актёров Сергея Марина и Алексея Розина, наблюдал «Новый Калининград».