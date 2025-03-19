Вечерний @Калининград: высотка на острове, охота на гидов и бобра

Областные власти выдали разрешение на строительство первой высотки на острове «Октябрьском» из серии зданий высотой выше 20 этажей, ранее одобренных градсоветом. Документ получила Инвестиционно-строительная компания «Новый Калининград» (к порталу «Новый Калининград» отношения не имеющая). В реестре министерства градостроительной политики буквально накануне перестали публиковать характеристики строительных объектов, однако удалось выяснить, что это будет здание переменной этажности, максимальная высота составит 25 этажей.

Как сообщил представитель застройщика, на Острове планируется построить два жилых дома этажностью от 8 до 25 этажей. «В настоящее время мы получили разрешение на строительство первого дома и в этом году ожидаем получить и на второй, попутно занимаемся разработкой рабочей документации. По концепции это будут жилые дома-кварталы с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, включая прогулочные зоны и активную коммерцию. О сроках начала строительства пока говорить преждевременно», — сообщили в компании.

Разрешение на строительство будет действовать до 2037 года. И, наверное, правильно, что застройщик решил пока не торопиться возводить высотку на территории, зачищенной в своё время от садовых домиков, зелени и засыпанную тоннами песка. Местные аборигены с опасением смотрели на то, как на сложных грунтах возводится стадион к ЧМ-2018, и часть их опасений подтвердились — после Чемпионата тротуарная плитка на острове «поплыла», в 2020-21 годах пришлось проводить новое благоустройство, необходимое из-за проседания грунта, ремонта требовали лестничные марши, у оснований которых также просел грунт. Поскольку застройщик высотки калининградский (в отличие от большинства других интересантов, желающих застроить остров), скорее всего, его представители неплохо знакомы с историей микрорайона. В конце 80-х здесь «поплыли» три многоэтажных дома (две десятиэтажки и одна девятиэтажка). Хотя тогда же у них и укрепили фундаменты, всё равно дома уже больше 40 лет находятся под постоянным мониторингом инженеров-строителей. Высотка, разрешение на строительство которой выдали власти, судя по карте, находится в нескольких сотнях метров от них, в отличие от стадиона и культурного кластера, расположенного на относительно удалённом расстоянии.

«Падающие» дома и сомнительный грунты — это лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться застройщики. Одна из самых серьезных проблем, наверное, это логистика. Уже сегодня в дни футбольных матчей, концертов на «Ростех Арене» или массовых мероприятий на острове Канта автомобильные пробки не вызывают оптимизма. Попытка поселить в микрорайоне еще несколько тысяч человек ситуацию явно не улучшит. С другой стороны, это вариант вновь поднять дискуссию о строительстве новых путей отхода с острова.





Газета «Калининградская правда» в конце марта 1990 года писала про возвращение к жизни здания Кройцкирхи на улице Генерала Павлова — как раз недалеко от того места, где планируют построить высотку. В статье «Восстановление собора», которая была опубликована 28 марта, заместитель директора Центра научно-технического творчества молодежи (НТТМ) «Синтез» В. Москалец напомнил, что в июле 1989 года объект был передан Русской православной церкви, и сообщил, что после реконструкции в нём разместится Крестовоздвиженский собор. Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — последняя неделя марта. Полностью обзор читайте по ссылке.





В Калининградской области начались рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. Проводят их, как сообщает минконтроля, сотрудники министерства совместно с полицейскими. Судя по фотографии, гидов-нелегалов ловили у Кафедрального собора. «С 1 марта 2025 года оказывать экскурсионные услуги могут только аттестованные гиды. В ходе рейда <...> были выявлены как нелегальные гиды, так и аттестованные, работающие без бейджей. В отношении нарушителей составлены акты и будут приняты соответствующие меры реагирования. <...> Рейды будут проводиться регулярно», — сообщили в минконтроля. В ведомстве подчеркнули, что гидам нужна именно аттестация, потому что «экскурсии с аттестованными гидами гарантируют качество и безопасность». Тезис, надо признать, довольно спорный, ибо бумажка вряд ли что может гарантировать, и если правильный гид захочет рассказать неправильные истории, вряд ли ему в этом кто-то сможет помешать. Но принять информацию о проверках к сведению стоит.





Власти Зеленоградского округа хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда на Окружной улице. Инцидент произошёл в выходные. Местная газета «Волна» рассказала, что бобр испортил двенадцатилетний вяз. В понедельник муниципальные озеленители установили защитные ограждения на остальные деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз заменят взрослым саженцем и также обнесут металлической сеткой. «Бобра же решено отловить и вывезти из города в место, где он сможет строить свои плотины вне городских рекреационных зон», — пишет газета. Что любопытно — конкретное место ссылки бобра не называется. Видимо, чтобы другие муниципалитеты не выставили на дорогах рейды, дабы не пустить в свои владения зеленоградского строителя плотин из деревьев.

Текст: Оксана Майтакова, иллюстрация: изображения из проекта, представленного на градостроительном совете, фото : Юлия Власова / «Новый Калининград»