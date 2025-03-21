Вечерний @Калининград: нагоняй от главы, СИЗО для Поповой и парк возле озера

Чем можно задеть депутата? Логика подсказывает, что народного избранника оскорбят слова «бесполезный» и «бездельник». Именно второе на комиссии городского совета про своих коллег сказал глава Калининграда Олег Аминов. Представители фракции КПРФ рассказали, что в ходе дискуссии глава горсовета назвал депутатов бездельниками из-за того, что они не выкладывают свои отчёты о проделанной работе. Коммунисты попытались найти бревно в глазу Аминова и заявили, что у него самого на сайте представительного органа отсутствуют эти документы за весь период созыва. Интересная перепалка во властных верхах Калининграда, не иначе.

А вот сам Аминов рассказал, что слова о бездельниках были «передёрнуты» и размещение отчётов на сайте не предусмотрено законодательно. Он пояснил, что депутаты могут отчитываться перед избирателями в письменной или устной формах, а также путём совещаний. Претензия главы горсовета заключалась в том, что в рамках своих полномочий депутаты должны контролировать исполнение тех или иных муниципальных программ в своих округах. И после этого — сделать пост в собственных медиа, мол, проконтролировал, работа идёт, но вот там-то имеются проблемы. Так что не сделал пост — бездельник.

Суд продлил содержание под стражей экс-замминистра здравоохранения Калининградской области Анны Поповой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств путем обмана. Следствие ссылалось на то, что срок расследования уголовного дела продлен, а необходимость в изоляции обвиняемой от общества не отпала. Она все так же может препятствовать расследованию, опасаясь сурового наказания, или скрыться. Сама Анна Попова и её защитники возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать домашний арест.

Каштановый парк, благоустройство которого власти начали с выселения блошиного рынка от башни «Врангель» в конце 2024 года, в ближайшем будущем должен будет связать пешеходными и велосипедными дорожками Северный вокзал с Верхним озером. Подрядчик, как признаются в администрации, сейчас занят «самой угнетённой» частью зелёной зоны, и до улицы Гаражной он доберётся не раньше 2027 года. Что сейчас происходит на территории, которую по выходным занимали нелегальные торговцы, и как быстро будет идти реконструкция, выяснял «Новый Калининград».

Учёные лаборатории Центра прикладной нелинейной динамики БФУ им. Канта несколько лет работают над необычным компьютером. Ему не нужно электричество, а принцип его работы основан на специфической химической реакции. На выходе должен получиться не системный блок с монитором или ноутбук (такие ассоциации, как правило, рождаются при слове «компьютер»), а некое квазиживое существо, которое, возможно, будет напоминать маленького осьминога. Как идёт работа над новым изобретением, узнал журналист «Нового Калининграда».

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» добралась до Янтарного с прежней целью — изучить предложение самых дорогих квартир, выставленных на продажу. Ситуация, по сравнению с декабрем 2023 года, здесь изменилась: на первую строчку топа переместилась квартира на стадии строительства. Есть и объекты, которые характеризуют как «заезжай и живи». Главные «козыри» продавцов не меняются. Как и в прошлый раз, это морские виды, впечатляющие закаты и (не)голубой флаг. Подробности — в нашем обзоре.

В пятницу, 21 марта, в Калининграде прошла торжественная церемония открытия районной тепловой станции «Западная». Стоимость объекта составила более 400 млн рублей. Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова, «теперь для более чем 5 тыс. жителей микрорайона бывшего ЦБЗ-2 обеспечена бесперебойная и качественная постановка коммунальных ресурсов». Ранее же, как минимум трижды в год, из-за различных аварий потребители котельной «Цепрусс» оставались без отопления и горячей воды на сроки, превышающие 4 часа. Как выглядит новая и, по всей видимости, спасительная РТС — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», с сайтов cian.ru и domclick.ru