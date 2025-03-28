Вечерний@Калининград: забота об иностранцах, защита от самокатов и роскошь Гурьевска

«Карте русского» — быть. Об этом стало известно сегодня на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона». Как сообщил замначальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, инициатива по созданию карты соотечественника, «зародившаяся в Калининградской области», будет реализована.

Карта будет представлять собой «цифровые сервисы в формате единого окна» в помощь соотечественникам, проживающим в Европе, а также иностранным гражданам, интересующимся Российской Федерацией. «Мы с вами должны сформировать среду, через которую можно будет организовать социальную и юридическую помощь, решить некоторые вопросы упрощенного переезда в РФ, некоторые вопросы получения гражданства. Различные сервисы, как коммерческого, так и некоммерческого толка вплоть до Пушкинской карты для соотечественников, которые могли бы оформлять её и пользоваться при приезде в РФ, открытия банковских счетов, платежей, переводов и так далее», — пояснил Маленко, анонсировав «разворот этого сервиса в полной мере» уже в следующем году. Подобная забота о живущих за границей людях, конечно, заслуживает уважения. Только хотелось бы, чтобы немного внимания доставалось и «аборигенам», которым для получения какой-нибудь казенной бумаги зачастую приходится потратить массу времени и сил. Остается надеяться, что обещанная губернатором «карта калининградца» тоже когда-нибудь появится.





Впрочем, иногда так случается, что гости из других городов и весей оказываются «на руку» и местному населению. Примером тому Зеленоградск, власти которого решили позаботиться о безопасности многочисленных туристов, запретив въезд в исторический центр курортного городка на электросамокатах. «Зеленоградск по-прежнему возглавляет список популярных городов области. С наступлением нового курортного сезона ожидается существенное увеличение количества гостей. И, конечно, вопросы обеспечения безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта — это наш приоритет», — пояснили в администрации Зеленоградского округа свое решение запретить передвижение на самокатах в границах улиц Горького, Октябрьской, Курортного проспекта и променада. Может, и власти Калининграда последуют этому позитивному примеру. И хотя плотность туристов на квадратный метр у нас, возможно, и меньше, чем в городке у моря, но все-таки они есть и заслуживают заботы не меньше зеленоградских. И тогда, глядишь, отчаянные самокатчики перестали бы «кошмарить» на тротуарах прохожих. Ну, хотя бы на центральных улицах.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «переехала» в Гурьевский округ в поисках самых дорогих квартир, выставленных на продажу. Верхний предел цен сначала удивляет, но, если присмотреться, напоминает не лучшего качества пиар пытающихся выделиться на фоне других продавцов ещё даже не готового жилья. Владельцы «вторички» делают ставку на возможность сразу заехать и жить, пусть и с б/у мебелью и ремонтом. Подробности — в нашем обзоре.

И о погоде. По прогнозам метеорологов-любителей из телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», выходные обещают быть почти по-летнему теплыми. «После умеренных ночей с вероятностью лишь слабых заморозков на почве в пятницу и субботу воздух прогреется до +15...+18°C, если повезёт — местами и до +20°C. Можно смело строить планы на природе (в том числе по наблюдению частного солнечного затмения в субботу) и наслаждаться великолепной атмосферной тёплого окончания марта с майскими температурами», — отмечают они. И, пожалуй, стоит последовать совету отправиться наслаждаться внезапным мартовским теплом на лоно природы. А заодно попробовать увидеть «частное солнечное затмение», «первое касание» которого ожидается в субботу в 12:46 по местному времени, а последнее — в 14:12. Да пребудет с вами Солнце!