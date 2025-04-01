Вечерний @Калининград: философия о власти, новшества апреля и выставка памяти

В конце марта Законодательное собрание одобрило очередную реформу местного самоуправления (МСУ) в Калининградской области. Депутаты будут избирать глав округов не из своего числа, а из списка кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Этого человека планируется также наделять полномочиями руководителя администрации муниципалитета. «Новый Калининград» решил выяснить, какие у решения могут быть последствия, кто может прийти во власть таким путём и почему бы вообще не вернуть прямые выборы глав районов.

Основной аргумент «за» принятую инициативу опрошенных экспертов — населению станет понятно, кто реальный глава в муниципалитете. Им по идее должен стать человек, обладающий необходимыми компетенциями, поскольку он «пройдет» через конкурсную комиссию. При этом не факт, что сити-менеджером будет местным, так как, по мнению министра по муниципальной политике Андрея Сергеева, у местных не всегда хватает «каких-то компетенций, ещё каких-то моментов». «Варяжской», по его мнению, принятую систему тоже нельзя считать, так как пост главы округа-главы администрации может занять и избранный депутат. Похожее мнение высказали и другие эксперты, среди которых, впрочем, не оказалось оппозиционных, потому что в нынешних временах их найти невозможно днём с огнём. Неудивительно, что и возвращение прямых выборов глав некоторые из них считают не столь уж и нужным. Так, по словам политического консультанта Алексея Высоцкого, у общества нет запросов на прямые выборы глав, поскольку «за 35 лет демократии люди научились разбираться при голосовании, и им интереснее участвовать в федеральных выборах, а в местных — практически нет». Министр Сергеев же пояснил, что жители и так участвуют в формировании муниципальной власти, делегировав депутатам свои полномочия по выбору главы. Считается, что спрос рождает предложение. Однако реальность наша такова, что чаще именно предложение формирует спрос. Впрочем, этот вопрос сродни философии: бытие определяет сознание, или сознание — бытие?

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Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»