Нововведения апреля: школа, лагеря, соцпенсии, тесты для мигрантов и ипотека

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В апреле в России вступил в силу ряд важных законов и поправок. Изменения в том числе коснулись социальных пенсий, ипотеки и других кредитов, водительских прав, сим-карт и рекламы в интернете. Горячая пора наступила для родителей будущих первоклассников и желающих отправить детей в детские лагеря. Подробности — в традиционном ежемесячном обзоре «Нового Калининграда».

Школа

1 апреля в Калининградской области стартовала приёмная кампания в первые классы. Она будет состоять из двух этапов и продлится до 5 сентября.

На первом этапе приём заявлений в первый класс осуществляется от граждан, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закреплённой за общеобразовательным учреждением территории.

Второй этап начнётся 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2025 года. На этом этапе приём заявлений осуществляется от граждан, не проживающих на закреплённой территории. Информацию о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны опубликовать до 5 июля.

Детские лагеря

В 2025 году заявление на зачисление в первый класс передают одним из способов на выбор: через портал госуслуг, заказным письмом по почте с уведомлением о вручении или лично в школе. Региональный минобр ожидает в текущем году порядка 12 300 первоклассников, годом ранее их число составило 12 800, в 2023 году — 13 626. Тренд наметился начиная с 2022 года.

Бронирование путёвок в детские лагеря Калининграда стартует в субботу, 5 апреля, в 10 часов. Для записи задействуется специальный онлайн-сервис. В этом году стоимость путёвок выросла более чем на 8 тысяч рублей. Власти Калининграда объясняют повышение цены ежегодной индексацией. Самая дешёвая путёвка на три недели обойдётся в 39 795 рублей (в «Бригантину» в пос. Круглово).

С 1 апреля в детских лагерях должна действовать единая воспитательная программа. Ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что в неё включат практики международного детского центра «Артек», чтобы в каждом детском центре «была частичка «Артека».

Обязательными для включения в программу воспитательной работы организаций являются блоки «Мир», «Россия», «Человек». Они предполагают в том числе организацию конструкторской, исследовательской и проектной деятельности, просмотр научно-популярных фильмов, проведение тематических занятий о героизме и мужестве, а также встреч с героями России, спортивные мероприятия и создание условий для физической и психологической безопасности ребёнка, профилактику травли. Предполагаются профилактические воспитательные мероприятия — антиалкогольные, антитабачные, против вовлечения в деструктивные группы в соцсетях, в области антитеррористической и антиэкстремистской безопасности.

В календарный план воспитательной работы входят линейка или церемония открытия смены, тематические дни, связанные с государственными и профессиональными праздниками, а также памятными датами (День Памяти, День России, День семьи), церемония закрытия смены.

Мигранты

1 апреля вступил в силу приказ Минпросвещения России, согласно которому детей мигрантов начинают тестировать на знание русского языка перед приёмом в школу. Экзамен должен проводиться в устном и письменном формате. Исключением станут первоклассники, для которых проведут только устную часть. Если ребёнок не сдаст тестирование, то его не допустят к учёбе. Повторно пройти экзамен можно будет через три месяца.

Кроме того, до 30 апреля иностранцы и лица без гражданства должны легализовать своё пребывание в России. Иначе они останутся в реестре контролируемых лиц и будут вынуждены покинуть страну.

Кредиты

Министерство финансов России расширило программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость. Новые условия начали действовать с 1 апреля. Их распространили на вторичный рынок в городах, где ведётся строительство не более двух домов. Купить «вторичку» на льготных условиях по ставке до 6% годовых могут семьи, имеющие ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Жильё можно приобрести в доме не старше 20 лет и не признанном аварийным. При этом запрещается приобретать недвижимость у взаимозависимых лиц.

С 1 апреля Банк России ввёл новые ограничения по оформлению жилищных и автокредитов, которые считает высокорисковыми. Банки и МФО не могут выдавать займы людям с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Речь о макропруденциальных лимитах — максимальной допустимой доле отдельных видов кредитов в общем объёме займов соответствующего вида, предоставленной в течение квартала. Предполагается, что ограничения будут действовать точечно и только на наиболее рискованные кредиты.

Социальные пенсии

1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,75% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России за прошедший год. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,7 руб. Повышение выплат затронуло 4,2 млн человек.

Банки

С 1 апреля банки, которые применяют для идентификации клиентов биометрию, не имеют права требовать другие документы, подтверждающие личность.

Водительские права

С 1 апреля стали недействительными водительские удостоверения иностранцев, получивших гражданство России, ВНЖ или разрешение на временное проживание в стране год назад и более. Для получения российских прав на основе иностранных нужно сдать теоретический экзамен в ГАИ. Это же касается россиян с иностранными правами, полученными во время длительного пребывания за рубежом.

Если автомобилист будет ездить с недействительным водительским удостоверением, ему грозит штраф до 15 тыс. руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Сим-карты

С 1 апреля операторы не могут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу. «Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», — пояснили в Минцифры.

Также 1 апреля с 20:00 пользователям портала «Госуслуги» станет доступен сервис «Сим-карты». «Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены „серые“ сим-карты», — отметили в Минцифры.

Кроме того, россияне на «Госуслугах» получают возможность заблокировать лишние или подозрительные сим-карты, оформленные на их имя, либо приостановить обслуживание по ним.

Реклама

С 1 апреля распространители рекламы в интернете должны отчислять 3% квартальных доходов от своих услуг в бюджет. Это обязанность рекламного агентства, либо того участника рекламной цепочки, у которого подписан договор непосредственно с заказчиком. Мониторингом и расчётом суммы отчислений будет заниматься Роскомнадзор.

Декларации

30 апреля завершится срок подачи декларации о доходах за 2024 год. Сообщить о доходах, полученных в прошлом году, должны те, кто продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, или сдавал её в аренду. Оплатить исчисленный НДФЛ необходимо до 15 июля 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налогов грозят штрафы и пени.

Строительство

С 1 апреля подрядчики, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, не должны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Для покупателей это значит снижение себестоимости строительства частных домов.

Таким образом, подрядные организации теперь в равных условиях с застройщиками многоквартирных домов, чья деятельность также не облагается НДС.

Механизм строительства жилых домов по договору подряда с эскроу-счётом запустили в России 1 марта. Теперь, как и при покупке квартиры в новостройке по договору долевого участия (ДДУ), деньги покупателя блокируются на специальном счёте до момента завершения строительства и оформления права собственности на жилой дом.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»