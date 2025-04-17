Вечерний@Калининград: янтарный переезд, «дорожный патруль» и магия детства

Янтарный комбинат в четверг официально объявил о том, что VIII Международный янтарный форум, из года в год проходивший в Светлогорске, на сей раз состоится в Москве. Площадкой для него станет ВДНХ. «Это повысит доступность мероприятия и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях», — прокомментировали предстоящую «передислокацию» на предприятии.

Собственно, о переезде «Амберфорума» стало известно еще в январе. Уже тогда директор Янтарного комбината сетовал на то, что «в Светлогорске свой продукт могли представить только 35 переработчиков янтаря, при этом желающих было как минимум в два раза больше», и выражал уверенность, что «в этом году мест хватит всем». Правда, в январе в качестве места проведения «Амберфорума» упоминался парк «Патриот» в Подмосковье, но это, как говорится, нюансы. Главное в том, что самый западный регион лишился яркого и статусного события, которое теперь будет проходить в столице, и без того не обделенной всевозможными форумами, шоу и прочими событиями. И хотя явные плюсы для Янтарного комбината от такого переезда бесспорны, равно как и очевидно, что решить логистические проблемы и вопрос доступности Калининградской области в обозримом будущем не позволит сложившаяся политическая ситуация, но все равно — «осадочек остался».





Губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и главу горадминистрации Елену Дятлову накануне можно было наблюдать на улицах Калининграда в окружении журналистов. Целью совместного рабочего выезда городских и областных властей был осмотр объектов улично-дорожной сети, на которых запланированы или уже ведутся работы. Особое внимание уделялось ремонту в рамках «тротуарной программы». В этом году на её реализацию выделили беспрецедентную сумму — 706 млн рублей, что примерно в семь раз больше обычного. О том, какие замечания и выводы сделал чиновничий «дорожный патруль» по итогам «экспресс-инспекции», рассказываем в нашем фоторепортаже.

В Калининградском областном музыкальном театре накануне прошел предпоказ уникального спектакля «Кукольный дом» (12+), премьера которого состоится уже в эту субботу, 19 апреля. Завораживающее действо разворачивается буквально в нескольких шагах от зрителей, которые делят сцену с актерами. И это далеко не единственная особенность «Кукольного дома». В этом спектакле нет диалогов, есть лишь вокальные и хореографические, а за основу замысла взят вокальный цикл М. Мусоргского «Детская», ранее никогда не использовавшийся в театральных постановках. Магию погружения в детство ощутил на себе фотокорреспондент «Нового Калининграда». Полюбуйтесь и вы этим прекрасным зрелищем.