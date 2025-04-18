Вечерний @Калининград: билеты «Аэрофлота», подмога «двойке» и доступный курорт

Субсидированные билеты на, пожалуй, самую востребованную в Калининграде авиакомпанию раскупили, словно горячие пирожки, — за четыре дня. Это касается перелётов в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас приобрести билеты можно только по обычным тарифам. Льготные авиабилеты отсутствуют в продаже, начиная с 25 апреля по 26 октября. И это несмотря даже на то, что они поступили в продажу 14 апреля. К слову, уже 15 апреля у «Аэрофлота» отсутствовали субсидированные билеты в Северную столицу на майские праздники.

Но это не единственная проблема. Те, кто успел оформить перелёт по льготной цене, столкнулся или с невозможностью оплатить его на сайте, или с неподтверждением документов. Люди вынуждены «штурмовать» офисы «Аэрофлота» на площади Победы и в аэропорту «Храброво». Причём в Калининграде очередь довольно внушительная — почти тысяча человек. В приоритете у операторов авиакомпании те, у которых скоро заканчивается срок брони, либо же обмен билетов.

О чём говорит эта ситуация? Мы её видим не впервые. Подобное уже было в Калининграде весной прошлого года. Следует отметить, что бюрократический процесс по выделению средств на субсидии и сама система приобретения перелётов по льготной цене так и не налаживаются.





Администрация Калининграда запускает укороченный автобусный маршрут № 2А. Он является «подмогой нашей любимой троллейбусной „двойке“» (ДС «Янтарный» — Онкоцентр) и будет ходить во время утренних и вечерних часов-пик с улицы Флотской до Ленинского проспекта. Четыре автобуса начнут курсировать с субботы, 19 апреля. Интервал движения с троллейбусами по второму маршруту будет составлять до восьми минут.





На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых доступных квартир в регионе, переместившись в Светлогорск. За 1,5 млн, как в Калининграде, здесь уже ничего не купишь, ведь каждый квадратный метр жилья в курортном городе рассматривается как потенциальный источник дохода. Обзавестись таковым, как показал анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», можно за 3-4 млн рублей. Подробности — в нашем обзоре.





И о спорте. В субботу калининградский «Локомотив» сыграет в финальном матче за звание чемпиона волейбольной Суперлиги. Пятая игра решающей серии с «Динамо-Ак Барс» пройдёт в Казани и начнётся в 18:30 (0+). Первые два матча «Локомотив» проиграл соперницам со счётом 3:0. В Калининграде железнодорожницы смогли восстановить равенство в серии. По регламенту турнира в финальном противостоянии чемпион выявляется из пяти матчей до трёх побед. Так как «Динамо-Ак Барс» занял первое место в регулярном соревновании, решающая встреча перенесена в Казань. Желаем победы нашим девочкам и ждём третье в истории «Локомотива» чемпионство Суперлиги!

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», с сайтов avito.ru, cian.ru и domclick.ru