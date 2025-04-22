Вечерний @Калининград: «Москвичи» — властям, дроны — школам, ЗОЖ — в массы

Автобазу правительства Калининградской области пополнят пять «Москвичей 6». Автошопинг обошёлся властям в 12 млн рублей. Как отмечалось в техзадании, транспорт должен быть чёрного цвета, с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с., год выпуска — не ранее 2024-го. Автомобили должны иметь коробки передач «вариатор», бензиновые двигатели, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и т.п. «Новичков» ждут на базе не позднее 31 июля. На участие в электронном аукционе заявился один подрядчик, которого и объявили победителем.

35 млн рублей готовы потратить власти Калининградской области, чтобы закрыть потребность школ региона в беспилотных летательных аппаратах. 384 учебных комплекта для сборки и программирования БПЛА, а также 24 трёхметровых сетчатых куба для тестовых полётов необходимы для оснащения кабинетов ОБЗР и труда. Техническое задание утверждено администрациями всех 22 муниципальных образований региона. Товар необходимо поставить до 20 августа 2025 года, так что «в полёт» с новыми дронами школьники отправятся уже в следующем учебном году.

Что требуется от современного учителя истории и обществознания? Знать историю и особенности культуры разных народов и относиться толерантно к каждому из них, говорится в описании соответствующей вакансии. Необходимо прививать детям систему правовых ценностей, гражданскую и национальную идентичность. Выстраивать хорошие отношения в классе вне зависимости от национальности, характеров, состояния здоровья детей. Учитель не должен давать ученикам характеристик, которые могут привести к буллингу и конфликтам. В то же время его задача — помогать детям систематизировать свою картину мира, придерживаться принципов профессиональной этики и понимать роль педагога в формировании характера и личности ребёнка. Аморальные поступки недопустимы для учителя даже вне стен школы. Помимо этого, учитель должен постоянно развиваться: регулярно проходить курсы повышения квалификации, посещать конференции и семинары, знакомиться с новыми исследованиями и методиками и обмениваться опытом с коллегами. Педагог должен выявлять одарённых и талантливых детей и помогать им в подготовке к олимпиадам, а также мотивировать отстающих учиться лучше и помогать им освоить материал. Соответствуя этим требованиям, кандидат может рассчитывать на заработную плату в районе 32-35 тыс. рублей. Кто и за какие заслуги сможет получать до 120 тыс. рублей, можно узнать в традиционном еженедельном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа.

«Сотрудник» МЧС кот Толик из Москвы, дворняжка Рона из Калининграда, пёс Жаир из Уссурийска и Багира из Донецкой области, кот-донор Боня и служебные собаки Базука и Зена, — всё это герои премии «Мой ласковый и нужный зверь», торжественная церемония награждения которой прошла в минувшие выходные на экоплощадке «Зелёный кот». Победителей «Лохматого оскара», а также конкурса для СМИ «Пером и сердцем» запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

В апреле 2025 года в калининградских магазинах появились полки с товарами «Вкус&Польза», ориентированными на сторонников правильного питания. Среди новинок можно найти и продукцию местных производителей, например, пастилу без сахара, которую производит компания «Биофрут» в пос. Калинково Гвардейского района. На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 2,5 тонн пастилы в сутки. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова побывала на производстве, чтобы своими глазами увидеть, из чего делают сладости для сторонников ЗОЖ.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использован скриншот сайта moskvich.ru