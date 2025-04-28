Вечерний @Калининград: персональная память, ФАС о мясе и мототранзит по-русски

Федеральная антимонопольная служба призвала продавцов не завышать цены на мясо перед майскими праздниками. Призыв коснулся свинины, курятины, говядины, баранины и других продовольственных товаров, которые пользуются большим спросом среди россиян в преддверии майских праздников. Игнорирующим требования антимонопольного законодательства обещают «меры реагирования». Прислушаются ли к ФАС местные сети, покажут ценники уже в ближайшие дни. Впрочем, как отметил в комментариях к новости один из наших читателей, «цены на опте уже выросли».

Городские власти озвучили число довольных их работой калининградцев. По информации пресс-службы горадминистрации, ссылающейся на данные независимого соцопроса, удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления 78,5 % опрошенных. Участие в исследовании, как сообщается, было свободным, добровольным и анонимным. Опрос охватил 1000 респондентов и был проведён в марте 2025 года. «Новый Калининград» спросил подписчиков своего Telegram-канала, довольны ли они работой горадминистрации. По 28% респондентов выбрали ответы «скорее недоволен» и «совершенно недоволен». 22% отметили, что «довольны, но есть что улучшать». Однозначный ответ «да» дали 6% проголосовавших. 16% «признались», что не знают, кто занимает должность главы администрации Калининграда. В анонимном опросе, проведённом 28 апреля, на момент публикации материала приняли участие 495 человек.

30 тысяч имён в польском Бранёво до сих пор не выбиты на мемориальных плитах. Почему так происходит и можно ли это исправить? Как работают с архивами и что делать, если родственник погиб за границей? Об этом «Новый Калининград» поговорил с создателем электронной Книги памяти Калининградской области Дмитрием Востриковым.

Двое жителей региона смогли пересечь Литву транзитом со своими мотоциклами, несмотря на введённые ограничения. Для этого калининградцам пришлось поместить свои байки в фургон, чтобы проехать через две границы. Об этом «Новому Калининграду» рассказал мотоциклист Вадим (имя изменено).

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также использована фотография героя материала Вадима (имя изменено)