Вечерний @Калининград: персональная память, ФАС о мясе и мототранзит по-русски

Федеральная антимонопольная служба призвала продавцов не завышать цены на мясо перед майскими праздниками. Призыв коснулся свинины, курятины, говядины, баранины и других продовольственных товаров, которые пользуются большим спросом среди россиян в преддверии майских праздников. Игнорирующим требования антимонопольного законодательства обещают «меры реагирования». Прислушаются ли к ФАС местные сети, покажут ценники уже в ближайшие дни. Впрочем, как отметил в комментариях к новости один из наших читателей, «цены на опте уже выросли».

Городские власти озвучили число довольных их работой калининградцев. По информации пресс-службы горадминистрации, ссылающейся на данные независимого соцопроса, удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления 78,5 % опрошенных. Участие в исследовании, как сообщается, было свободным, добровольным и анонимным. Опрос охватил 1000 респондентов и был проведён в марте 2025 года. «Новый Калининград» спросил подписчиков своего Telegram-канала, довольны ли они работой горадминистрации. По 28% респондентов выбрали ответы «скорее недоволен» и «совершенно недоволен». 22% отметили, что «довольны, но есть что улучшать». Однозначный ответ «да» дали 6% проголосовавших. 16% «признались», что не знают, кто занимает должность главы администрации Калининграда. В анонимном опросе, проведённом 28 апреля, на момент публикации материала приняли участие 495 человек.


30 тысяч имён в польском Бранёво до сих пор не выбиты на мемориальных плитах. Почему так происходит и можно ли это исправить? Как работают с архивами и что делать, если родственник погиб за границей? Об этом «Новый Калининград» поговорил с создателем электронной Книги памяти Калининградской области Дмитрием Востриковым.


Двое жителей региона смогли пересечь Литву транзитом со своими мотоциклами, несмотря на введённые ограничения. Для этого калининградцам пришлось поместить свои байки в фургон, чтобы проехать через две границы. Об этом «Новому Калининграду» рассказал мотоциклист Вадим (имя изменено).

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также использована фотография героя материала Вадима (имя изменено)

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter