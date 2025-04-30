Вечерний @Калининград: погоня за рекордами, друг для Весты, чего там в мае нового

В Калининграде неделя рекордов. 27 апреля один из них — плавательный — уже случился: команда X Fit установила новый рекорд на суточном плавательном марафоне, преодолев за 24 часа более 90 км. Второй ещё только ожидается и, как заявил руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк, «очевидно будет установлен». На игре калининградцев и московского «Торпедо» ожидается большее количество зрителей, чем пока что на самой посещаемой игре Первой лиги кампании 2024/2025 в Волгограде: матч местного «Ротора» и нашей «Балтики» там посетили 22 118 болельщиков. Строк также выразил надежду, что по итогам сезона именно Калининград станет самым посещаемым городом второго по силе футбольного дивизиона России.

И шансы на это, действительно, есть. Достаточно вспомнить 32-й тур Первой лиги 22/23: тогда матч «Балтики» и «Рубина» посетили 35 тыс. зрителей, что равняется стопроцентной заполняемости «Ростех Арены». Та встреча была, как говорят в футбольных кругах, чемпионской. Такой же статус имеет и запланированная на 3 мая игра с «Торпедо»: если калининградцы возьмут три очка, то оформят досрочное чемпионство Первой лиги и вернутся в РПЛ. В случае потери баллов с триумфом придётся немного подождать.

«Торпедо» мотивирован, москвичам есть что терять. Для «Балтики» же даже поражение по сути не сулит ничего страшного в турнирном смысле. Но кому как не калининградцам знать горечь упущенных трофеев. Это было и в 2023 году (обидное окончание серии без поражений и второе место в турнире), и в 2024-м (не выдержали натиск «Зенита» и на последних минутах финальной игры упустили кубок России). Судьба дала «Балтике» третий шанс, чтобы оформить титул, да и при своих болельщиках. Футболисты Андрея Талалаева это точно понимают.

В Калининградский зоопарк из Красноярска привезли годовалого арктического волка Велеса. Животное родилось в красноярском зоопарке «Роев ручей». Там он жил вместе со своими родителями. По приезде в калининградский зоопарк Велеса сразу отпустили в вольер по соседству с другим арктическим волком — самкой Вестой. При этом размножения у них не будет.

В мае жителей России ждёт ряд важных изменений, которые затронут различные сферы жизни. К примеру, начинает действовать общедоступный реестр должников по алиментам. Предполагается, что сведения в нём будут сохраняться до полного погашения задолженности или иных оснований для исключения. Кроме того, планируется пересмотреть правила для расчёта детских пособий, а для желающих взять кредит начнёт действовать «период охлаждения». Подробности — в нашем обзоре.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — вторая неделя мая.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», скриншот видеозаписи Калининградского зопарка, Государственный архив Калининградской области