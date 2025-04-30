Нововведения мая: алиментщики, период охлаждения для кредитов и «Честный знак»

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В мае жителей России ждёт ряд важных изменений, которые затронут различные сферы жизни. К примеру, начинает действовать общедоступный реестр должников по алиментам. Предполагается, что сведения в нём будут сохраняться до полного погашения задолженности или иных оснований для исключения. Кроме того, планируется пересмотреть правила для расчёта детских пособий, а для желающих взять кредит начнёт действовать «период охлаждения». Подробности — в нашем обзоре.

Маркировка товаров

С 1 мая 2025 года вводится обязательная маркировка товаров в потребительской упаковке. Нововведение затрагивает:

отдельные виды парфюмерно-косметической продукции;

товары бытовой химии;

снековую продукцию (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн).

Участники оборота указанных товаров, вводящие их в оборот, наносят средства идентификации на них и представляют в систему «Честный знак» сведения о маркировке и вводе в оборот.

С 1 мая производители и импортёры также должны сообщать в «Честный знак» сведения о вводе в оборот пива в потребительской упаковке. Цифровая маркировка позволяет отследить весь путь товара от производства до продажи и выявить нелегальную продукцию. По разным оценкам, доля нелегального пива на рынке составляет 10-20%.

Пособия

В период до 15 мая 2025 года планируется пересмотреть правила, по которым рассчитываются доходы семьи для получения ежемесячного пособия на детей. Изменения могут коснуться следующих направлений:

сокращение периода, за который учитывается доход семьи при оценке права на пособие — сейчас он составляет год, но планируется его сокращение до шести или трёх месяцев;

введение допустимого превышения лимита: даже если доход семьи немного превышает установленный прожиточный минимум, пособие может быть назначено, если превышение незначительное, пороговое значение будет установлено дополнительно;

исключение из расчёта налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при определении среднедушевого дохода семьи.

Утильсбор

С 1 мая вступает в силу новая формула расчёта утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Теперь учитываются не только базовые ставки, но и рыночная стоимость автомобиля, а также фактические расходы на его приобретение. Мера должна повысить точность расчёта и учёт реальной стоимости транспорта. Для транспортных средств без сведений в перечне Минпромторга устанавливается повышающий коэффициент: утильсбор вырастает в три раза. В результате автомобили из ЕАЭС могут подорожать примерно на 25%.

Блогеры

С 1 мая вступает в силу обновление, которое касается самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в интернете. В частности, речь идёт о блогерах, стримерах, инфлюенсерах и других лицах, ведущих деятельность через соцсети, видеоплатформы и мессенджеры.

Блогерам необходимо классифицировать свою работу в соответствии со следующими ОКВЭД:

распространение информации в социальных медиа (70.21.1),

связи с общественностью (70.21.9),

распространение рекламы в соцсетях (73.11.1),

деятельность рекламных агентств (73.11.9).

Если блогер зарегистрировался до 1 мая 2025 года, добавить коды можно через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуг, через личный кабинет налогоплательщика или лично в регистрирующем органе. Роскомнадзор будет контролировать сборы от интернет-рекламы.

Мигранты

Иностранным работникам, у которых нет документов для законного нахождения и работы в РФ, дали срок до конца апреля 2025 года для того, чтобы выехать из страны или обратиться в МВД России для урегулирования своего правового положения. Предполагается, что решить вопрос о подтверждении статуса для нахождения в стране после 1 мая будет невозможно. Те, кто не обратился в органы, будут высланы из России с закрытием последующего въезда.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил срок, в который мигранты должны узаконить своё положение в РФ, до 10 сентября. Указом также перенесён срок доклада президенту о результатах исполнения — с 1 июля на 10 ноября.

Параллельный импорт

С 8 мая планируют расширить перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту. В него добавляют новые позиции электроники известных брендов, среди которых Samsung, Panasonic, Ariston и Philips. В то же время из перечня исключают некоторые автомобильные марки, в частности, KIA и Hyundai.

О том, что параллельный импорт автомобилей в России начинает сворачиваться, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, заявил в июле 2024 года.

Кредитная история

С 9 мая 2025 года из кредитной истории граждан исключаются сведения о месте рождения физических лиц. До внесения соответствующих изменений в нормативные акты Банка России кредиторы не будут привлекаться к ответственности за непередачу сведений о месте рождения. Центробанк официально подтвердил, что воздержится от применения санкций по данному основанию, чтобы обеспечить переходный период и адаптацию систем.

Кредиты

С 15 мая 2025 года в России вводится «период охлаждения» при заключении договоров потребительского кредита или займа. Это мера направлена на борьбу с мошенничеством и эмоциональными финансовыми решениями.

Сроки выдачи кредита:

если сумма кредита/займа составляет от 50 000 до 200 000 рублей, банк или МФО смогут выдать деньги только через четыре часа после подписания договора;

если сумма превышает 200 000 рублей — деньги можно получить не ранее чем через 48 часов.

Это время даётся клиенту на то, чтобы обдумать решение и при необходимости отказаться от получения средств без штрафов или комиссий.

«Период охлаждения» не применяется:

если кредит обеспечен ипотекой или залогом авто;

если заём оформлен для рефинансирования предыдущих долгов;

если кредитные средства перечисляются напрямую продавцу товаров или услуг (за исключением онлайн-покупок);

если заранее назначено уполномоченное лицо для подтверждения сделки.

Также документ вводит новые механизмы по противодействию мошенническим операциям:

банки обязаны проверять клиента по базе данных о попытках несанкционированных переводов;

средства могут быть зачислены только при полном совпадении данных получателя;

при возбуждении уголовного дела о мошенничестве банк не вправе требовать возврата кредита, если он не обеспечил защиту.

Эти меры — часть комплексной стратегии по снижению числа случаев, когда граждане становятся жертвами навязанных или мошеннических кредитов.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 13 февраля 2025 года.

Экзамены

23 мая в России начнётся экзаменационная кампания. Её откроют ЕГЭ по истории, литературе и химии. 27 мая выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней, а 30 мая — русский язык. 2 июня школьники проверят свои знания по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии, письменному иностранному языку. На устную часть экзамена отведены 10 и 11 июня. В те же даты пройдёт ЕГЭ по информатике. Как и годом ранее, выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору. Для этого зарезервированы 3 и 4 июля.

Алименты

С 25 мая 2025 года в России начинает действовать специальный реестр должников по алиментам. Он станет частью базы исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В реестр будут включаться:

лица, привлечённые к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов;

должники, находящиеся в розыске;

лица, нарушающие судебные акты по содержанию несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей или совершеннолетних детей с инвалидностью.

Должник извещается в течение суток с момента включения сведений о нём в реестр должников и исключения таких сведений из указанного реестра.

Сведения о должниках становятся общедоступными и сохраняются в реестре до полного погашения задолженности или иных оснований для исключения.

Кроме того, ФССП получает право в автоматическом режиме запрашивать у органов власти и иных организаций сведения о трудоустройстве должников через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Госдума приняла законопроект, направленный на создании в стране реестра должников по алиментам, на пленарном заседании 6 мая 2024 года сразу во втором и третьем чтениях.

Персональные данные

С 30 мая 2025 года вступают в силу поправки в КоАП РФ и закон «О персональных данных», ужесточающие ответственность за нарушения при их обработке.

Теперь за утечку данных в объёме:

от 1 000 до 10 000 человек:

— для должностных лиц — штраф от 200 000 до 400 000 рублей,

— для юрлиц — от 3 до 5 млн рублей,

от 10 000 до 100 000 записей — аналогичные штрафы,

за утечку данных специальной категории (медицина, биометрия и пр.):

— до 1,3 млн рублей для должностных лиц,

— до 15 млн рублей для организаций.

Также теперь предусмотрена ответственность за:

несообщение об утечке в Роскомнадзор;

передачу данных третьим лицам без согласия;

отсутствие защиты при обработке данных.

Переводы

C 30 мая 2025 года вводится новый лимит на переводы денежных средств без открытия банковского счёта — 100 000 рублей.

Если сумма перевода превышает этот порог, банк обязан провести стандартную идентификацию клиента. Это касается как переводов по поручению, так и использования электронных средств платежа.

Также внесены изменения в законодательство о национальной платёжной системе:

при использовании неперсонифицированного электронного средства платежа остаток на нём не должен превышать 100 000 рублей (ранее — 60 000 рублей);

при превышении лимита — только с полной идентификацией клиента.

Эти меры направлены на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём, и борьбу с незаконными финансовыми операциями.