Вечерний@Калининград: мусорный переезд, эТАЛОНное прошлое и «матч месяца»

Жители улицы Туруханской и ее окрестностей в обозримом будущем смогут вздохнуть спокойно, причем во всех смыслах: власти пообещали убрать зловонную станцию перегрузки твердых бытовых отходов из данного района. Срок переноса — около полугода. Об этом сообщила в среду на заседании комитета по бюджету областного Заксобрания министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.

Она пояснила, что «у собственника площадки есть иной участок на Яблоневке, где есть все параметры и зоны, чтобы перенести». Как уточнила министр, участок этот располагается в 900 м от жилых строений. Достаточное ли это расстояние для того, чтобы «заложниками свалки» не ощутили себя теперь уже жители Яблоневки, вопрос спорный. И ответ на него вряд ли порадует последних. Учитывая печальный опыт советчан, вполне отчетливо «улавливающих» зловоние мусорного полигона в Барсуковке, от которого Советск отделяет расстояние в 8 километров. К слову, жители Яблоневки вряд ли будут спокойно дожидаться, пока у них под боком появится станция перегрузки отходов. По крайней мере, в комментариях под новостью о грядущем «мусорном переезде» они вполне недвусмысленно выразили свой протест, пообещав написать «коллективное обращение к губернатору». Так что решение проблемы с переносом станции вряд ли окажется быстрым и безболезненным для всех.





В продолжение «околомусорной темы». Контрольно-счётная палата Калининградской области рекомендовала региональному правительству провести аудит деятельности оператора «Единая система обращения с отходами», чтобы «установить фактическое и документальное подтверждение причин образования кредиторской задолженности, убытков по результатам 2024 года и роста тарифного дефицита в государственном предприятии». Как подчеркнули в палате, аудит необходимо провести, в частности, в свете планируемого акционирования предприятия, которое невозможно будет реализовать в отношении убыточной организации. С нетерпением будем ждать результатов проверки ЕСОО, особенно на фоне подозрительно частой смены его руководства.

Лето 35 лет назад начиналось невесело. «Калининградская правда» в первом же июньском номере на первой странице опубликовала статью с говорящим названием «Вводятся талоны». Это, конечно, не было громом среди ясного неба — талоны на самое необходимое давно уже были в ходу. И в начале июня 1990-го ситуация в лучшую сторону так и не изменилась. В еженедельном обзоре «Нового Калининграда» продолжаем изучать подшивки газет, вспоминая эТАЛОНное прошлое нашего региона.

20 мая регби-клуб «Балтийский шторм» дома стартовал в новом розыгрыше Высшей лиги России. В первом туре калининградцы в статусе действующего чемпиона встретились с московским ЦСКА, которые в прошлом году заняли третье место в турнире. Встреча на «Ростех Арене» стала центральной во всём первом игровом дне чемпионата. Официальный канал Высшей лиги в телеграме назвал её «матчем месяца». Как прошла стартовая игра в новом сезоне Высшей лиги России по регби, демонстрируем в нашем фоторепортаже.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»