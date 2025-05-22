Вечерний @Калининград: опять ЖКХ, разрушенный могильник и триумфа не ждите

Решить проблему с горячим водоснабжением в Московском районе Калининграда управляющим и ресурсоснабжающим организациям не удалось. В горсовете признали, что искать выход из сложившейся ситуации необходимо на уровне региона. Во время заседания комиссии горсовета выяснилось, что о проблемах с водоснабжением в Балтрайоне жители сообщали давно, а к февралю 2025 года «они приобрели прямо всеобъемлющий характер». Дом на улице Батальной, о котором писал «Новый Калининград» в понедельник, — в том числе. Причина проблем — осадок, образовавшийся в теплообменнике от попадания холодной воды из централизованной сети, однако причину появления «субстанции, не похожей на обычную накипь», определить пока что не удалось.

Прочистка тепловых пунктов помогает лишь на короткий срок, а если её часто проводить, то теплообменники выйдут из строя. Стоимость одного из них — 100 тыс. рублей, которые лягут на плечи домовладельцев. В «Водоканале» при этом утверждают, что вода соответствует нормам. «Мы обратились к Черномазу (министр строительства и ЖКХ Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) с просьбой собрать совещание, потому что эту проблему решать надо. Дальше будет только хуже. Есть предположение: возможно, что-то в эту воду для обеззараживания стали добавлять, что при нагревании приносит такой эффект. Потому что такого мы раньше просто не встречали. Это не просто какая-то накипь, это непонятная субстанция», — заявил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. Обращение депутата Коваленко, который и поднял на заседании проблему водоснабжения, горсовет решил направить в правительство для организации дальнейшей совместной работы.

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В Зеленоградском районе Калининградской области неизвестные разорили древний прусский могильник «Круглово-1», который археологи датируют VII-IV веками до нашей эры. О разрушении объекта культурного наследия сообщили представители Службы госохраны ОКН, уточнив, что уже написали обращение в правоохранительные органы с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности ещё 20 мая. Об акте вандализма сообщили жители региона, заметившие, что курган частично срыт. В Службе уточнили, что пока непонятно, кто причинил вред могильнику, однако факт выявлен и «виновному лицу будет не до шуток».

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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство Российской Премьер-лиги в следующем сезоне. Он пояснил, что в кампании 2025/2026 хотел бы видеть такое же отношение футболистов к своей работе, какое было в этом сезоне. По словам Талалаева, при качестве работы придёт игра, а за ней и результат. При этом в клубе нужно усиливать конкуренцию и продолжать работать в привычной манере.

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В калининградском филиале Третьяковской галереи начали подготовку к первой выставке. О том, что для её организации в учреждение прибыли экспонаты, стало известно 20 мая. В филиале Третьяковки пояснили, что сама выставка «Пять веков русского искусства» ознаменует открытие учреждения. За процессом подготовки к торжественному событию наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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В 2025 году из школ Калининградской области выпускаются 4,8 тыс. одиннадцатиклассников. 24 мая для них прозвучат последние звонки, уже через несколько дней стартуют ЕГЭ — единые госэкзамены. О чём мечтают школьники и каким видят свое будущее, рассказали выпускники Калининграда, Гусева и Краснознаменска.

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Всероссийский марафон «Забег.РФ», велозаезд по улицам Калининграда, «Земля спорта — 2025» в Гусеве, концерты в «Бастионе», «Ялте», «Лондоне» и «Янтарь-холле» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые яркие события предстоящих выходных.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», предоставлено региональной Службой госохраны ОКН, ФК «Балтика»

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