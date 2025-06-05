Вечерний @Калининград: вторая отставка, подножки соседей и пакет с трупом

В Калининградской области произошла вторая за неделю отставка в руководящих органах, на этот раз в Советске. Там пост по собственному желанию покинул глава администрации муниципалитета Евгений Макаров. О своём решении он рассказал на собственной странице «ВКонтакте». В том же сообщении Макаров подвёл мини-итоги своей работы, а также поблагодарил жителей и команду за активное развитие Советского округа. Позже его отставку принял и местный депутатский корпус на внеочередном заседании. Обязанности сити-менеджера принял на себя замглавы администрации Аркадий Данилов.

В понедельник о своём уходе из черняховской администрации рассказал и Сергей Булычев. Тому активно прочат кресло первого зампреда правительства Калининградской области. Но в здании на ДД1 есть ещё один вакантный пост — министра по муниципальному развитию и внутренней политике. Его в мае оставил Андрей Сергеев. Именно Сергеева сменил Макаров на посту сити-менеджера Советска в 2021 году, а до этого они вместе трудились в администрации Гурьевска.

При этом пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова поспешила развеять все домыслы и сообщил, что встреча Алексея Беспрозванных и Евгения Макарова накануне отставки «вообще не означает» того, что второй окажется в правительстве Калининградской области. Но все факты намекают как раз-таки на грядущее повышение обоих уже экс-сити-менеджеров. Если это произойдёт, то курировать «внутрянку» региона будут знакомые жителям области управленцы. С нетерпением ждём кульминации внутриполитических перестановок.

Пассажиров поезда «Калининград-Москва» высадили во время пересечения территории Литовской республики. О том, что у всех снятых с поезда упрощённые транзитные документы были в загранпаспорте старого образца, «Новому Калининграду» сообщил источник, сославшись на слова проводника поезда. Проводница пояснила, что представители литовских властей, снявшие россиян с поезда, ссылались на приказ министра иностранных дел Литовской Республики и приказ министра внутренних дел Литовской Республики от 23 мая 2025 года. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Новому Калининграду», что пока факты высадки из поезда литовской стороной не подтверждаются. При этом собеседник пояснил, что такое могло произойти из-за «перегибов на местах».

История с «разрытыми могилами первых переселенцев» на сельском кладбище у посёлка Сиренево Зеленоградского округа продолжает обрастать новыми подробностями. После того, как по требованию прокуратуры из-за уничтожения мест захоронения было возбуждено уголовное дело, в зеленоградской администрации «Новому Калининграду» сообщили, что на место выезжали сотрудники отдела муниципального контроля. Чиновники засвидетельствовали появление канав на кладбище, однако их предназначение пока только предстоит установить. Осложнилась ситуация тем, что на раскопанной территории был найден пакет с человеческими останками. Что известно о кладбище в Сиренево и кто проводил раскопки, выяснял «Новый Калининград».





За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» прибавила в цене в двух сетях из трёх. Основная тенденция последних недель — продолжающееся удорожание картофеля и ряда других сезонных овощей и фруктов. Подробности — в нашем обзоре.

Выставка в рамках проекта «Царские дни» в историко-художественном музее, концерты The Hatters в «Резиденции Королей», Ярослава Сумишевского в «Янтарь-холле» и «Нигатива» в «Бастионе», фестиваль добровольчества в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие мероприятия стоит посетить в предстоящие выходные.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», правительство Калининградской области, администрация Зеленоградского округа