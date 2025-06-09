Вечерний@Калининград: рука помощи, эхо шторма и рокер-акушер

«Заграница нам поможет», — утверждали когда-то известные советские писатели-сатирики. И ошибались. Потому что помощи от этой самой «заграницы» нынче нам ждать не приходится, скорее наоборот. Впрочем, не все так плохо, если есть добрые соседи, которые и в беде не бросят, и голодными не оставят. По крайней мере, подобного рода поддержку обещает Калининградской области Белоруссия.

«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — заверил белорусский президент Александр Лукашенко губернатора Алексея Беспрозванных. К слову, учитывая, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене почти 50%, «несчастными», пожалуй, стоит называть калининградцев, вынужденных выкладывать за когда-то вполне доступный овощ непривычные суммы. Впрочем, не картошкой единой, как говорится… Готова Белоруссия помочь региону и с поставками общественного транспорта и коммунальной техники. Партнёрство с белорусскими машиностроительными предприятиями регион намерен развивать и с началом работы калининградской гигафабрики «Росатома», а также в аграрном комплексе и при мелиоративных работах. В общем, есть надежда, что Белоруссия нам поможет. Раз уж с заграницей не сложилось. 

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Не обошелся понедельник и без неприятных новостей. Штормовой ветер, пронесшийся с грозой и ливнем над регионом, натворил бед в Калининграде, повалив несколько деревьев на припаркованные автомобили, дороги и тротуары. Одно из деревьев, к сожалению, упало на 21-летнюю девушку. ЧП случилось, когда она шла по Озерному проезду. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по данному факту, по результатам которой предстоит попытаться найти виновных в случившемся и принять процессуальное решение. «Новый Калининград» желает девушке скорейшего выздоровления. Берегите себя!

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27 июня 1992 года в Калининграде был открыт памятник Иммануилу Канту. Этому предшествовали удивительные события, почти детективная история. Подробнее об этом, а также о том, где мог стоять памятник Пушкину, куда делся нарисованный скульптором Михаилом Аникушиным «кофейный портрет» поэта, сколько раз менялся барельеф на памятном знаке в честь Юлиуса Руппа и почему обыкновенный жилой дом на проспекте Победы был официально признан историческим памятником — излюбленным местом отдыха Канта, в интервью «Новому Калининграду рассказала многолетний руководитель Калининградского отделения Советского, а затем Российского фонда культуры Нина Перетяка.

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14 июня в Пионерском пройдёт 14-й благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (6+), главная цель которого — поддержать детей с тяжёлыми заболеваниями. Однако в этом году организаторы, ранее сотрудничавшие с «Верю в чудо», решили создать собственный благотворительный фонд «Добрые доктора». О том, как переплетаются медицина и рок-музыка в жизни акушера-гинеколога, мы поговорили с одним из организаторов фестиваля, исполняющим обязанности главного врача родильного дома № 3, а также одним из основателей группы KLIM Юрием Клименко.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

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