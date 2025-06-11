Вечерний @Калининград: мусор пока полежит, товарный дефицит и гид по Марауненхофу

Министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова заявила, что станцию перегрузки мусора на улице Туруханской пока что не планируют переносить. По её словам, для такого манёвра нет юридических оснований. Тем более на это нужно порядка 70 млн рублей. Такие средства областные власти хотели бы применить в другой сфере. А чтобы «улучшить качество жизни» жителей соседних с Туруханской улиц, владельцу свалки необходимо в том числе накрыть её ангаром. Это необходимо для того, чтобы над станцией не кружили чайки и сам мусор при ветре не разлетался. Для контроля Астахова предложила создать рабочую группу из различных экспертов, которая будет получать через телеграм-канал данные о ввозимом мусоре. Этой комиссии планируется организовать также посещение станцию перегрузки. Последнее необходимо для того, «чтобы получить ответы на первичные вопросы».





Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется 12 июня. В этот же день в нём стартует выставка «Пять веков русского искусства». По словам губернатора Алексея Беспрозванных, посетители увидят более 300 произведений из коллекции Третьяковки. На выставке представят работы пяти эпох: древнерусское искусство, шедевры Просвещения, образцы авангарда, социалистический реализм и современное искусство.





Калининград — это город с тысячей лиц. Будучи совсем небольшим, он при этом удивительно разный. Но туристы, приезжая сюда на пару-тройку дней, успевают увидеть лишь несколько из них. К началу туристического сезона «Новый Калининград» задался целью рассказать о некоторых исторических районах Калининграда, бывших пригородах Кёнигсберга, которые на стыке XIX-XX веков влились в него, сделав этот город богаче и разнообразнее в архитектурном плане. Начнём с Марауненхофа — довольно обширного района, который раскинулся между северо-западным берегом Верхнего пруда и Ботаническим садом.





Мероприятия, посвящённые Дню России, V Международный фестиваль классической музыки «Кантата», концерт в рамках «Русской музыки на Балтике» в «Янтарь-холле», трибьют-концерты в «Лондоне» и «Бастионе», «Рок ради жизни» в Пионерском — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести длинные праздничные выходные.





В новом обзоре газет 35-летней давности Кирилл Синьковский рассказал о том, чём жила область в самом начале девяностых. В последнюю неделю июня 1990 года актуальной темой был товарный и бумажный дефицит. На этом фоне активно проявляли себя фарцовщики — исповедь одного из них опубликовали в номере «Маяка». Подробнее можно узнать по ссылке.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области