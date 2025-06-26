Вечерний @Калининград: борьба за право, «одноглавый» город и по мосту с ветерком

Москвичка по прописке, но калининградка по рождению Ольга рассказала редакции, что ей по приезде на родину приходится отстаивать право своего больного ребёнка и её как сопровождающего в бесплатном проезде в общественном транспорте. Она утверждает, что эту возможность предоставило государство, приняв соответствующий федеральный закон. Однако кондукторы всё равно требуют с неё оплату и ссылаются на решение калининградского горсовета, которое действительно предусматривает бесплатный проезд для инвалидов и сопровождающих, но только при наличии «Волны Балтики».

19 июня, когда Ольга с сыном ехала в трамвае, ситуация повторилась. Когда женщина отказалась платить, кондуктор позвонила по телефону. На другом конце линии сотруднице, видимо, подтвердили действие федеральной льготы, после чего требования оплатить проезд прекратились. «Новый Калининград» попросил администрацию города разъяснить, нужна ли «Волна Балтики» при наличии установленных законодательством требований. Городские власти заявили об отсрочке ответа.





В Калининграде приняли изменения в устав муниципального образования, подразумевающие объединение должностей главы города и главы администрации в одну. Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на заседании 25 июня. Не поддержали изменения в устав члены фракции КПРФ городского совета. Как сообщил Сергей Севостьянов в своём телеграм-канале, таким образом ликвидируется «всякая выборность»: «Мы, коммунисты, выступаем за развитие самоуправления и демократизацию».





В Калининграде двое подростков подожгли неизвестный предмет и получили ожоги. Пострадавшим 14 и 16 лет. Инцидент произошёл на улице Дмитрия Донского. Несовершеннолетние получили ожоги в результате резкого воспламенения.





Утром 26 июня в Калининграде возобновили двустороннее движение в направлении моста на улице Генерал-лейтенанта Озерова после ремонта. Информацией об этом с «Новым Калининградом» поделились очевидцы. «Движение по мосту со стороны ул. Горького в сторону Советского проспекта по ул. Озерова снова открыто», — отметили автомобилисты.





Матчи этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске, фестиваль «Открытое море» на территории Морского рыбного порта, театрализованное огненное представление в поселении викингов «Кауп», спектакль с участием Максима Аверина в «Янтарь-холле», трибьют-концерты в «Бастионе», «Складе» и «Лондоне» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить культурную и развлекательную программу на последние июньские выходные.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», ГУ МЧС России по Калининградской области