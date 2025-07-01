Вечерний@Калининград: проблемная льгота, боль ЖКХ и безальтернативный Калининград

Калининградцы давно уже уяснили: несмотря на то, что самый западный регион является неотъемлемой частью России, зачастую принятые «наверху» законы здесь чудесным образом трансформируются под местные реалии и работают уже несколько иначе, чем на «большой земле». Похожая ситуация складывается и с федеральными льготами: то, что само собой разумеется в той же Москве, для Калининграда вовсе не является очевидным.

Так, проживающая в столице калининградка Ольга по приезде на родину каждый раз сталкивается с проблемой проезда в общественном транспорте с ребёнком-инвалидом. Если в белокаменной они имеют право на бесплатный проезд, установленный федеральным законодательством, то в Калининграде каждую поездку ей «необходимо доказывать право» на эту социальную помощь. Мы решили разобраться в проблеме и выяснили, что в Калининграде дети-инвалиды в принципе не могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Они лишь имеют право на льготную перевозку по карте «Волна Балтики». «Подпунктом „в“ пункта 14 приложения к Решению 282 к категориям граждан, имеющих льготы по федеральному законодательству, законодательству Калининградской области и иных субъектов Российской Федерации, которым предоставлено право льготного проезда, отнесены дети-инвалиды (с правом проезда по одной льготной транспортной карте „Волна Балтики“ или льготной банковской карте с сопровождающим лицом). Права бесплатного проезда для указанной категории не предусмотрено. В своей деятельности комитет руководствуется нормами действующего законодательства», — говорится в ответе городской администрации на запрос «Нового Калининграда». Так что льготники из «большой России» должны быть готовы, что на калининградской земле их ожидает «сюрприз в рамках законодательства».





Так уж повелось, что лето для калининградцев — это не только «маленькая жизнь», но и большой стресс. Вызванный очередным июльским повышением тарифов ЖКХ. О них, конечно, все знали заранее, готовились морально и настраивались материально. Но предвкушение получения в начале августа «разжиревших» за июль жировок способно существенно подпортить «летний вайб» даже оптимистам. Тем не менее июль уже наступил, а значит, не за горами и «стадия принятия» новых квитанций. А поэтому не лишним будет напомнить, что в них подорожает и на сколько. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.





Доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко стал одним из лекторов 20-го фестиваля «Цифровая история», который прошел в Калининграде в последние выходные июня. Во время выступления он подверг историческому анализу фильм «Гардемарины 3», посвящённый Семилетней войне и Гросс-Егерсдорфскому сражению, проходившему на территории современной Калининградской области, а за день до публичной лекции посетил Балтийск. «Новый Калининград» поговорил с профессором СПбГУ о том, можно ли считать Канта русским трофеем, почему названию «Калининград» уже нет альтернативы, на что императрица Елизавета Петровна собиралась обменять завоёванную по итогам Семилетней войны Восточную Пруссию.





Во вторник, 1 июля, в Калининграде состоялась торжественная передача очередного фрегата, построенного заводом «Янтарь» для ВМС Индии по контракту с АО «Рособоронэкспорт». Фрегат получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает «Меч». Корабль успешно завершил испытания с участием индийской комиссии, а экипаж прошел обучение в России. «Новый Калининград» побывал на церемонии передачи фрегата.

В традиционном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, размещённые в разделе «Работа». На этой неделе в число самых высокооплачиваемых попали вакансии моториста, мастера-приёмщика, переводчика с китайского языка и врача по медицинской реабилитации.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»