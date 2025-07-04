Вечерний @Калининград: украшение страны, очереди у границ и коммунист-единоросс

Градостроительный совет Калининградской области в ходе заседания 4 июля без лишних вопросов одобрил архитектурно-градостроительную концепцию многофункционального санаторно-гостиничного комплекса с «объектом дошкольного образования» в приморском Отрадном. Проект застройки 30 га планирует реализовать Специализированный застройщик «Берег Девелопмент», одним из учредителей которого является столичная группа компаний «КОРТРОС». В ходе того же заседания глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко решил похвалить инвестора (за ним, к слову, стоит предприниматель Виктор Вексельберг) и в ходе пространных комплиментов даже заявил, что реализация проекта «украсит не только градостроительную историю всей Калининградской области, но, возможно, и всей страны». А теперь к другим, не менее любопытным новостям уходящей пятницы.

На выборах в окружной совет в Зеленоградске от «Единой России» выдвинулась действующий депутат от КПРФ Елена Вакуленко. Информация об этом опубликована на сайте Избирательной комиссии Калининградской области. Первый секретарь калининградского обкома КПРФ Максим Буланов заявил, что Вакуленко не является членом регионального отделения компартии. Он отметил, что это личное решение Вакуленко, «так как она не состояла в наших рядах». «Вероятно, она считает, что выдвижение от „Единой России“ даст ей больше шансов на победу, но этот вопрос, безусловно, лучше адресовать непосредственно ей», — добавил Буланов.

Напомним, что Вакуленко тесно связана с застройщиком Леонидом Кухаревым, купившим накануне компанию «Магистраль» (ей принадлежит недостроенная гостиница Domina рядом с «Эпицентром» на улице Горького).

Сокращение количества паромов на калининградской морской линии привело к увеличению очередей на проезд российско-литовской границы в Чернышевском. Об этом «Новому Калининграду» заявил генеральный директор ООО «Сталена» и президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз. В разговоре с «Новым Калининградом» эксперт рассказал, что на границе действительно скапливается очередь. По его словам, транспортная артерия в Калининградскую область — «это сухопутье плюс море». По его словам, так как количество судов, которые могут перевозить накатную технику, сократилось, увеличилась нагрузка на перевозки по суше. Такую взаимосвязь эксперт сравнил с сообщающимися сосудами.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, остались ли свободные номера в глэмпингах региона в разгар летнего сезона, и посмотреть, как изменились цены на пребывание в них за год. Для поиска использовались следующие критерии: двое взрослых гостей, заезд и выезд в ближайшие выходные, самая высокая цена. Ночь в бунгало на берегу моря с возможностью окунуться в купель под открытым небом и сделать атмосферные фото обойдётся в 44 тыс. рублей. Принять ванну, любуясь хвойным лесом сквозь панорамное остекление, можно за 16 тыс. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда», иллюстрации из презентации, представленной на заседании Градсовета 4 июля