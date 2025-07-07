Вечерний@Калининград: ЧП в Минтрансе, ограниченные возможности и продкорзина

Понедельник, как известно, день тяжелый. Сегодня же он оказался еще и шокирующим. Утро началось с нейтрального, казалось бы, сообщения о кадровых перестановках в Министерстве транспорта страны. Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта указом президента освободили от должности министра транспорта. При этом причины отставки не назывались.

Сразу после подписания документа Владимир Путин встретился в Кремле с замом Старовойта Андреем Никитиным, экс-губернатором Новгородской области, предложил ему стать исполняющим обязанности главы Минтранса и подписал документ о назначении. А спустя всего несколько часов новостные ленты «взорвала» новость о том, что экс-министр Старовойт найден мёртвым в Одинцово. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — прокомментировало случившееся СК РФ. Окончательную точку в этом вопросе предстоит поставить следствию. Напомним, что кандидатура Старовойта была внесена в Думу премьер-министром России Михаилом Мишустиным в мае прошлого года. Одновременно в новый состав Правительства вошёл экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов.





В России официально завершилась экзаменационная кампания для выпускников школ — 3 и 4 июля в рамках так называемых «президентских дней» одиннадцатиклассники смогли переписать ЕГЭ, результаты по которым их не устроили. В Калининградской области этим правом решили воспользоваться почти 23% школьников. Родители утверждают, что сдать ЕГЭ на высокий балл для дальнейшего поступления в вуз можно только благодаря дополнительной подготовке ребенка у репетитора. Почему выпускники оказались недовольны своими результатами и готовят ли на самом деле в школе к поступлению в вузы, рассказываем в нашей публикации. Спойлер: как выяснилось, на самом деле возможности школ весьма ограничены.

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» практически не изменилась в цене. В двух сетях она подешевела на 14 — 70 рублей, в одной — подорожала на 10 рублей. Произошло и предсказанное региональным минсельхозом снижение цены на картофель, правда, не такое значительное, как хотелось бы потребителям. Подробности — в нашем обзоре.

И о хорошем. Продолжаем рассказывать об интересных местах Калининградской области. На очереди публикация о Музей истории края в Багратионовске (бывшем Прейсиш-Эйлау), самом южном городе региона, расположенном на российско-польской границе. Материал подготовлен в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»