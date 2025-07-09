Вечерний@Калининград: сомнительная выгода, эталонная поликлиника и эхо прошлого

С понедельника в Калининградской области начала действовать специальная акция от «Лукойла». Анонсировал ее еще 4 июля сам губернатор, пообещав скидку «от 2 до 6,5 рубля на литр в зависимости от вида топлива: бензин, дизельное топливо и сжиженный газ». Автомобилисты, побывавшие на заправках «Лукойла», подтвердили: «Не обманули — через приложение в телефоне с литра скидка 1 рубль. Мелочь, а приятно». Воспользоваться спецпредложением можно только в Калининградской области. Акция «Янтарная выгода» дает скидку в 1 руб. на каждый литр АИ-92, АИ-95, АИ-100 (суммарно до 2,3 руб.); 2 руб. на литр дизеля (суммарно до 6,5 руб.); 4 руб. на газ.

Инициатива, конечно, похвальная. Но есть нюанс. Проехавшись по другим АЗС города, корреспондент «Нового Калининграда» обнаружил, что лукойловская «Янтарная выгода» не особо и выгодна. Дело в том, что на данный момент на АЗС «Лукойла» самые высокие расценки на 95-й и 92-й бензин, а также дизельное топливо. С учетом акции они всего лишь приближаются к расценкам на заправках остальных компаний. Так что в плане экономии на топливе особого «прорыва» не наблюдается. Однако, вспоминая поговорку про дареного коня, просто согласимся с автомобилистами: мелочь, а приятно.

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Пока мы инспектировали заправки на предмет цен на топливо, глава региона проверял степень готовности двух калининградских поликлиник — «взрослой» на Расковой и «детской» Молодой гвардии. По первому объекту у главы региона возник целый ряд замечаний. В частности, Алексей Беспрозванных предложил пересмотреть цветовое решение интерьера, поскольку серый цвет вряд ли добавит оптимизма пациентам, которые и так «приходят уже в состоянии, требующем помощи». Кроме того, по мнению губернатора, работы по вводу поликлиники в эксплуатацию необходимо ускорить, чтобы уложиться в график: открыть медучреждение планируют осенью, а на данный момент его готовность составляет 84%. Зато вторым объектом — на ул. Молодой гвардии — глава региона остался более чем доволен. Новая детская поликлиника готова на 100% и уже начала принимать маленьких пациентов. По мнению Беспрозванных,  данное медучреждение «надо взять за эталон. По этому стандарту должны строиться дальше все наши поликлиники». Увидеть «эталонную поликлинику» во всей красе можно в нашем фоторепортаже.

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Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя июля. Журналистов тогда тревожили «Нравы ночного города», а горожан — сомнительные новинки местной обувной фабрики. А еще в июле 90-го Морской рыбный порт наладил производство… чипсов. Подробности — в нашем «ретродайджесте» СМИ.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

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