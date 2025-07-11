Вечерний @Калининград: новости со свалки, дома Холмогоровки и архивные истории

У жителей микрорайона имени Александра Космодемьянского появился шанс на улучшение экологической обстановки в следующем году. На полигоне ТБО, закрытом после протестов экологов и проходившем рекультивацию с 2017 года, планируют начать очищать выделяемый свалкой ядовитый фильтрат. О том, как токсичную жидкую субстанцию будут фильтровать и перекачивать в сети «Водоканала», «Новый Калининград» узнал в четверг, 10 июля, во время выезда на полигон главы администрации города Елены Дятловой. На встрече присутствовал и подрядчик, которому предстоит построить очистные сооружения и выполнить ещё ряд манипуляций на общую сумму 408 млн рублей.

Многоквартирные дома калининградцев постепенно отключают от частных и угольных котельных. О том, что подача тепла горожанам должна стать более экологичной и безопасной (но при этом не будет дешеветь), 10 июля журналистам рассказывали глава администрации Елена Дятлова и её зам, председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. Как выяснилось, более масштабные проекты иногда оказываются более простыми в исполнении, а над небольшими встроенными котельными власти иногда бьются годами, но не могут достичь желаемого результата. В причинах трудностей разбирался «Новый Калининград».

Сегодня фонды Государственного архива Калининградской области составляют свыше 892 тысяч единиц хранения. Единица хранения — профессиональный архивный термин, некоторые «единицы» — тонкие папки с парой листов внутри, другие — толстенные папки до 250 листов. Сотрудники ГАКО рассказали «Новому Калининграду» истории нескольких документов из своих фондов.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вновь отправившись в Холмогоровку. Судя по объявлениям, в посёлке нет недостатка в «современных», «роскошных» и «дизайнерских» домах. Обзавестись одним из них будет стоить 35 — 40 млн рублей. Годом ранее можно было обойтись суммой в 20 — 37 млн. Подробности — в нашем обзоре.

В предстоящие выходные Калининградская область отмечает День рыбака. Гостям праздника предлагают встретиться с Нептуном (причем несколько раз), послушать песни, отведать уху и сходить на рыбалку. «Новый Калининград» составил путеводитель по мероприятиям в городах области.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»