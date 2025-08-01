Вечерний @Калининград: приказы сверху, планы зоопарка и новые распорядки

Транспортные проблемы Калининграда и области в первый день августа вышли на, что называется, самый высокий уровень. Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал сразу два поручения по тем моментам, которые, судя по реакциям и обращениям, беспокоят жителей региона больше всего. Не хватило только заявления по ценам.

Так, премьер распорядился обеспечить транспортную доступность Калининградской области. Поручение он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, отметив «непростую ситуацию на фоне геополитических изменений». Что конкретно нужно проработать, из релиза Правительства России неясно. Хотелось бы верить, что речь идёт о поездах, авиаперелётах и паромной переправе.

А вот для Калининграда необходимо проработать предложение верхней палаты парламента о включении проекта региона по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Эти поручения возложены на федеральные Минтранс, Минпромторг и Минфин. Результаты должны предоставить к 1 ноября 2025 года.

Хотелось бы верить, что распоряжения Мишустина исполнят. А для нынешнего главы Минпромторга Антона Алиханова это возможность показать, что он всегда готов «помогать региону, который стал родным». Впрочем, веры в стабильное наличие доступных авиаперевозок и развитие трамвая в Калининграде у жителей с каждым месяцем всё меньше.

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Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», с сайта avito.ru