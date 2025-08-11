Вечерний@Калининград: ЧП на побережье, приговор врачам и газ не для вас

Понедельник выдался недобрым: уже утром региональный СК сообщил о гибели в море 34-летней калининградки. По данным правоохранителей, она отдыхала в компании друзей побережье Зеленоградска и решила искупаться, несмотря на то, что была нетрезва. Результат оказался трагическим. А спустя еще несколько часов стало известно о гибели еще одного отдыхающего — туриста из Москвы.

58-летний мужчина зашел в море на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, проигнорировав запрет на купание, объявленный из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС. Погибшим уже ничем не помочь, но хотелось бы надеяться, что их трагический пример послужит предупреждением для других. Особенно на фоне сообщений синоптиков о «пляжной погоде», прогнозируемой на этой неделе. Берегите себя и своих близких.





Московский областной суд в понедельник вынес приговоры калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. Ранее присяжные признали врачей виновными в убийстве новорожденного ребенка. Сушкевич назначили 9 лет, Белой — 9,5 лет колонии общего режима. Врачей также обязали выплатить по 1 млн руб. матери погибшего ребенка. Помимо этого, суд постановил взыскать с Сушкевич и Белой по 247 тыс. руб. в счет федерального бюджета за процессуальные издержки. Также калининградских врачей лишили права заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Защита планирует обжаловать приговор.

Своевременная оплата счетов и наличие договоров с газовщиками — еще не гарантия того, что вы сможете беспрепятственно пользоваться «голубым топливом». Это выяснили, что называется, опытным путем жильцы пятиэтажки на Грига, 42. Из-за спора принципиального соседа с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» обитатели еще четырех квартир вот уже пять месяцев вынуждены обходиться без газа, являясь невольными заложниками чужого конфликта. «Новый Калининград» попытался разобраться в ситуации и пришел к неутешительному для жильцов выводу: похоже, надеяться на скорое разрешение проблемы им не стоит.