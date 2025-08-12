Вечерний @Калининград: дело Фёдорова, топ работ и обратная сторона реновации

Если не следить за публичными слушаниями, касающимися территории, на которой вы проживаете, за окном в один не самый прекрасный день можно обнаружить строительный забор. Подтверждение тому — история Тамары Белицкой, проживающей в доме № 40 на улице Рабочей в Пионерском более 45 лет. Не так давно рядом с её домом началась масштабная стройка — в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки компания «Макрострой» сносит старые дома и возводит на их месте пятиэтажки. Дом семьи Белицких в список попадающих под снос не вошёл, но оказался лишён привычного проезда. Жительница Пионерского считает, что застройщики и власти хотят выжить их семью из дома, чтобы отправить его под реновацию. Застройщик утверждает, что предлагает жителям компромисс. Власти нашли у них во дворе нарушения. «Новый Калининград» разбирался в ситуации.

12 августа в Ленинградском районном суде прошло второе заседание по делу бывшего ректора БФУ им. Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной. Бывших руководителей университета обвиняют в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На заседании заслушали показания первого свидетеля — и.о. заместителя ректора по безопасности Анатолия Цыганкова. Он рассказал, что знал о схеме присвоения денег задолго до задержания Фёдорова. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Управляющий школьными столовыми, инженер-проектировщик, рабочий в теплицу, бетонщик и кладовщик холодильника возглавили топ высокооплачиваемых предложение о работе на этой неделе. В традиционном еженедельном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», рассказываем о том, куда трудоустроиться в Калининградской области.

За атакой НАТО на Калининградскую область, если таковая произойдёт, последует удар по европейским столицам. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что НАТО уже не первый год грозит напасть на Калининградскую область, которая у альянса «как в кость в горле». Однако, как подчеркнул парламентарий, Россия готова к атаке на свою территорию: «Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнётся. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжёлым последствиям».

Колесник также предупредил, что как только «они [НАТО] сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы». В таком случае центры европейских государств не спасут никакие бомбоубежища, заключил депутат.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использована фотография пресс-службы Калининградского областного суда