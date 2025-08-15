Вечерний@Калининград: дефицит субсидий, погружение в «Океан» и роскошь Куликово

Власти Калининградской области похоже услышали жителей, которые уже который месяц жалуются на отсутствие субсидированных авиабилетов — в пятницу о них вспомнил губернатор Алексей Беспрозванных. «Отслеживаю ситуацию по субсидированным авиаперелётам. Уже направил письма в адрес председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина по вопросам дополнительных субсидий», — отчитался губернатор.

При этом, если верить авиаперевозчикам, в продаже сейчас находится более 20 тысяч льготных билетов, однако воспользоваться ими в оставшиеся дни августа вряд ли удастся. Зато без особых проблем можно купить субсидированный билет на вторую половину сентября у тех же «Уральских авиалиний». Правда, в сентябре уже не будет такого ажиотажного спроса. Все это наводит на мысли, что проблема, возможно, не в объемах субсидий, а в «криво прописанной» программе субсидирования, позволяющей перевозчикам драть в три шкуры с калининградцев при наличии денег на льготные перевозки.

Впрочем, есть и хорошие новости. Например, скорое открытие «Планеты Океан» в Калининграде. Более чем десятилетняя эпопея со строительством шарообразного корпуса Музея Мирового океана наконец-то завершилась. И хотя официальное открытие назначено на 19 августа, на этой неделе «Планета Океан» уже приняла первых гостей — представителей местных СМИ, среди которых были и корреспонденты «Нового Калининграда». Погружение в «Океан» прошло успешно, рассказываем и показываем, как это было. Спойлер: результат однозначно стоил десятилетнего ожидания.

К слову, 19 августа в Калининграде состоится еще приятное событие. Речь идет об открытии XIII российском фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+). Помимо конкурсных показов, зрителей ждет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды», внеконкурсные показы, спецсобытия, а также традиционный концерт на открытии летнего кинотеатра в Центральном парке. О программе фестиваля рассказываем здесь.





На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила поиск самых дорогих домов, выставленных на продажу на морском побережье, вновь отправившись в посёлок Куликово Зеленоградского округа. Подходящие объявления размещены на сайтах сервисов «Циан» и «Авито». Годом ранее самый дорогой объект продавали за 116 млн рублей. На этот раз планка опустилась немного ниже. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»