Вечерний @Калининград: война самокатам, ревизия школ и исследование осадка

Проблемой самокатчиков озаботился теперь и губернатор Алексей Беспрозванных. Он собрал совещание в правительстве Калининградской области, на котором глава администрации Елена Дятлова отчиталась о происшествиях с участием СИМ. По её словам, в 2025 году в Калининграде выросло количество ДТП с участием электросамокатов, а доля арендных СИМ в них — ⅓. Она также отметила, что в городе уже действуют ограничения скорости шеринговых электросамокатов, только на личные они не действуют. Губернатор предположил, что решением проблемы может стать обязательная регистрация самокатов и их запрограммированное ограничение скорости. Поручения разработать соответствующие предложения он дал региональному минцифры, а шеринг-компаний попросил штрафовать пользователей за нарушения правил эксплуатации и езды.

Хорошо, что наши власти не пошли по пути Благовещенска, где самокаты вовсе запретили, а решили двигаться по пути, скорее всего, введения какого-либо реестра и изменения программных особенностей самокатов. Но куда интереснее вопрос: а выгодно ли это будет самим компаниям? Молодёжь ценит электросамокаты в первую очередь за быстрое перемещение из точки А в точку Б. Да и безопасности это вряд ли добавит, ведь самокатчики разъезжают по тротуарам и пешеходным зонам, иногда — по проезжей части.

Наверное, продуктивнее было бы создать необходимую инфраструктуру для катания в городе и области, по которой на муниципальном (или региональном) уровне и установили бы езду на СИМ. К слову, по Калининграду даже на велосипеде нормально прокатиться нельзя.

До нового учебного года остаются считанные дни — горячая пора для образовательных учреждений. И если одни школы заканчивают последние приготовления, проводят собрания и репетиции ко Дню знаний, где-то ещё кипят строительные работы. Три объекта посетили в ходе рабочего выезда в среду, 20 августа, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава горадминистрации Елена Дятлова. За инспекцией школ наблюдал «Новый Калининград».

Весной несколько калининградских управляющих компаний заявили о проблемах с горячей водой из-за странного осадка, по причине которого жители части Московского района регулярно оставались без горячей воды. После публикаций в СМИ и обращений управляющих компаний власти проблему признали. «Водоканал» заказал научно-исследовательскую работу по изучению осадка. Как сообщил и.о. директора госпредприятия Виталий Пурыжов в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», результаты станут известны к концу августа. Подробнее — по ссылке.

Мероприятия в рамках XIII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», выступления Татьяны Булановой и Валерия Сёмина в «Янтарь-холле», группы «Ария» в ДС «Янтарный», прощальный концерт GUF’a в «Резиденции королей», праздник «Территория спорта» на Верхнем озере и в скейт-вело-парке под вторым эстакадным мостом, фестиваль силовых видов спорта в Пионерском — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых ярких и волнующих событий предстоящих выходных.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»