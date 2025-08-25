Вечерний @Калининград: последствия стихии, обещание денег и возвращение лета

Воскресный ливень вновь напомнил калининградцам, как важно иметь не только зонты или дождевики, но и резиновые сапоги. Да и не только калининградцам. Помимо улиц Александра Невского, Флотской, Денисова, Артиллерийской, Казанской, Гайдара и ряда других, стихия затопила Зеленоградский и Гвардейский округа. Кроме проливных дождей, местные жители снимали на смартфоны и крупный град. В одном только Калининграде за сутки выпало 72 мм осадков — это почти месячная норма. Последствия ливня коммунальные службы устраняли с ночи — множество муниципальных учреждений перевели в круглосуточный режим работы. Особенно не позавидуешь «Гидротехнику»: его специалистам придётся работать и этой ночью, чтобы промывать ливнёвки и осушать разливы луж. При этом руководство предприятия уверяет, что основную часть подтоплений коммунальщики устранили к вечеру понедельника.

А причина затопления Калининграда (возможно, и других муниципалитетов) всё та же: нехватка пропускной способности у ливнёвок. «Каждая третья жалоба касалась сетей общесплавной канализации, в остальных случаях водоотведение на местности вообще отсутствует», — пояснила администрация. Видимо, это не последний раз, когда улицы города напоминают притоки Преголи. А впереди — осень и обилие дождей. В общем, закупайтесь резиновыми сапогами.

Калининградской области пообещали выделение почти 500 млн рублей на субсидированные авиабилеты в ближайшее время. Как пояснил Алексей Беспрозванных, это стало возможным при помощи федерального Минтранса. При этом деньги выделяются для перевозки как калининградцев, так и льготных категорий граждан.

В случае закрытия полигона ТБО в Круглово, региональному оператору придётся вывозить отходы на полигон в район Жаворонково Гусевского округа. Однако при этом население не почувствует роста тарифа. По крайней мере, такое обещание дал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что «если будет незначительный рост тарифа», компенсировать разницу будут из областного бюджета. Глава региона признает, что перекладывать рост стоимости транспортировки отходов на население несправедливо.

В ближайшие дни осенний холод с ливнями и сильным ветром «резко» сменится высокими летними температурами. Пик тепла ожидается с четверга по субботу, воздух прогреется до +28℃ и выше. Не исключены ливни и грозы.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»