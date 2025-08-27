Вечерний @Калининград: первоклашки от А до Я, заветы Алиханова и снова лучшие

Первыми классами с литерами «Ю» и «Я» может похвастаться не только столица. Есть они и в калининградской гимназии № 40. Образовательное учреждение, по предварительным данным, лидирует по числу первых классов в областном центре. Их там планируют открыть сразу 19. Наличие последних букв алфавита объясняется тем, что не все из них используются для наименования классов. Не у дел остаются «Ш», «Щ» и другие. В топ самых богатых на первоклашек также вошли школы № 56, 57 и 58. Всего первоклассников ожидается порядка 6400 человек.

«Не чешите, где не чешется», — сказал как-то экс-губернатор Антон Алиханов главе администрации Калининграда Елене Дятловой, планировавшей демонтировать брусчатку на ул. Галицкого. В конце июля в защиту «культурного наследия нашего города» высказался и нынешний губернатор Алексей Беспрозванных. И вот дело, наконец, от разговоров дошло до самого ремонта. Потратить на него готовы до 180 млн рублей. «Брусчатку на спуске в конце улицы оставляем», — заверили горвласти в соцсетях.





Калининград не на радость местным жителям вновь вошёл в число наиболее привлекательных для переезда городов России. Очередное исследование — на этот раз авторства доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева — было проведено в городах с населением более 250 тысяч человек. По мнению почти 12 тысяч респондентов топ-10 городов по миграционной привлекательности возглавили вместе с Калининградом Ярославль и Новороссийск. По мнению автора исследования, люди «„голосуют ногами“, перебираясь туда, где им будет лучше, туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность».

45 лет назад бывшая кирха Святого Семейства, построенная в 1907-м, получила вторую жизнь после реконструкции. Концертный зал с уникальной акустикой открылся в Калининграде 22 августа 1980 года. Неповторимую атмосферу под его сводами создаёт, в том числе, полифоническая цветная мозаика витражей в стрельчатых готических окнах. Об истории создания 20 витражей филармонии рассказал их автор, известный калининградский художник-монументалист, член Союза художников России Юрий Смирнягин.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»