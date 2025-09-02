Вечерний @Калининград: цены, дорожный рассинхрон и что не так с авиасубсидиями

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — гласит народная мудрость. Ею, вероятно, не руководствовались калининградские власти и коммунальщики, планируя различные виды работ на ул. Озерова. На недавно отремонтированной за 21,9 млн руб. дороге «Калининградтеплосеть» собирается теперь перекладывать трубы. Возникает естественный вопрос: почему нельзя было выполнить всё это в обратном порядке? Как сообщили власти, синхронизации работ не было.





Летом жители Калининградской области оказались в транспортной блокаде, выбраться за пределы региона сухопутным путём было практически нереально — билеты на поезда раскупили до сентября еще в конце весны, свободных слотов на оформление УТД, чтобы проехать транзитом на автомобиле через Литву, практически не было. Оставался воздушный путь, однако субсидированных авиабилетов по более-менее адекватным ценам в продаже найти было невозможно. «Новый Калининград» попытался разобраться, что пошло не так с региональной программой субсидированных авиаперевозок.

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно потеряла в цене (от 35 до 93 рублей) во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге. Это произошло за счёт долгожданного снижения стоимости сезонных овощей. Впрочем, цены на некоторые из них проявили удивительную стойкость. Подробности — в нашем обзоре.

Калининградские власти не оставляют планов по сносу исторической ограды на углу улиц Невского и Артиллерийской. Как выяснил «Новый Калининград», против демонтажа и переноса забора выступили жители сразу несколько домов. В их числе жильцы дома № 56, 58-58А и 60 по улице Невского, а также домов № 2-4, 6-8 и 10-12 по улице Артиллерийской. Ольга Ларионова, проживающая в доме № 56 на Невского, рассказала «Новому Калининграду», что указанным забором, построенным ещё до Великой Отечественной войны, были огорожены казармы, которые пострадали во время штурма Кёнигсберга, а потом были отремонтированы и заселены работниками ликёро-водочного завода, стоявшего между площадью Василевского и Нижним озером.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили автомеханик, руководитель финансово-экономического отдела, ловец безнадзорных животных и посудомойщица.





На полигоне ТБО, который расположен в районе посёлка Жаворонково Гусевского округа и находится в управлении АО «Утилизация мусора», зафиксировали нарушения природоохранного законодательства, которые происходили на протяжении 2023 и 2024 годов, а также происходят в текущем году. О двух годах «непрерывных нарушений» сообщила экологическая организация «Зелёный фронт» со ссылкой на выводы Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры. В свою очередь, руководство полигона считает, что критика отчасти незаслуженная, и экологи «сгущают краски». «Новый Калининград» выслушал аргументы обеих сторон спора.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»