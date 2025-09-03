Вечерний @Калининград: лифты после ливня, ИИ в медицине и автобусы частников

В Восточном микрорайоне Калининграда в нескольких высотных домах спустя полторы недели после локального наводнения, случившегося из-за сверхнормативных осадков в конце августа, не работают лифты и бездействуют управляющие компании. О проблеме сообщили жители высоток, вынужденные всё это время пользоваться лестницами. Жильцам одной из многоэтажек даже пришлось скидываться на откачку воды из подвала, однако лифты им подключить всё равно не смогли. По словам депутата Сергея Севостьянова, обращения поступают и по сей день — их настолько много, что он не успевает их обрабатывать. Насколько критичным стали повреждения, кому жаловаться на управляющие компании и кто уже добился подключения лифтов, читайте по ссылке.

Мэрия рассмотрит возможность передачи наиболее проблемных автобусных маршрутов «Калининград-ГорТрансу». Причина неполного выпуска транспорта у частников довольно банальная и уже совсем не удивительная — нехватка водителей, которая затронула как городских, так и региональных перевозчиков. Несмотря на это «ГорТранс» готов «принять под своё крыло» и частные маршруты, однако только после того, как сам восполнит нехватку кадров. Отметим, ранее представители городской администрации говорили, что в отличие от частных компаний, недовыпуск транспорта «Калининград-ГорТранса» на линии минимален — «не более одного автобуса в день» на каждом маршруте. Но все же что-то подсказывает, что жители, ожидающие транспорт как частников, так и «ГорТранса», могут иметь иное мнение на этот счет.

Искусственный интеллект в последнее время начали активно применять в медицине — в том числе при скринингах и анализе изображений лучевой диагностики. Активно про технологию заговорили во время пандемии коронавируса. В 2020 году в Москве стартовал эксперимент, инициированный Правительством России, к которому вскоре начали присоединяться регионы. Во время него искусственным интеллектом было обработано 14 млн медицинских исследований. Безусловно, появление новой технологии может вызвать вполне справедливые опасения: стоит ли ожидать восстания машин, можно ли заменить приём у врача консультанцией с СhatGPT, насколько этично использование ИИ в сфере здравоохранения, а также опаснее ли он, чем электросамокаты? На эти и другие вопросы ответили эксперты на форуме «В фокусе — здоровье». Подробности — по ссылке.

В среду в кассах Музея Мирового океана появилась возможность приобрести билет в корпус «Планета Океан» — ранее это можно было сделать только на сайте. При этом пропускная способность (300 человек в сутки) не увеличилась, а посетить «шар» можно только в составе организованной группы. Не обошлось без сюрпризов — половину билетов на сегодня успели раскупить заблаговременно. Однако всё же желающих попасть в «Планету Океан», по-видимому, стало чуть-чуть меньше — в августе первую порцию билетов на неделю раскупили за три часа.

Продолжаем листать страницы газет «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк» за 1990 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. Так, специальный корреспондент Юрий Кочкуров поделился впечатлениями о командировке в Данию. Поначалу журналист подумал, что все, что он видел на витринах магазинов в центре Копенгагена, могут себе позволить только «акулы империализма», но после небольшого журналистского расследования изменил свое мнение. Оказалось, что и для для простых рабочих всё это изобилие более чем доступно. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и ГАКО