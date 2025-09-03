Мэрия: проблемные маршруты частников будут отдавать «Калининград-ГорТрансу»

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Мэрия: проблемные маршруты частников будут отдавать «Калининград-ГорТрансу»

Мэрия рассмотрит возможность передачи наиболее проблемных автобусных маршрутов от частников «Калининград-ГорТрансу». Об этом городская администрация сообщила в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных, отвечая на вопрос жительницы областного центра.

Женщина рассказала, что в первый учебный день на линии оказалось «всего два 29-х автобуса». «155 маршрутки переполнены, уехать с Московского проспекта в Исаково невозможно. Ребенок опаздывает в школу», — пожаловалась местная жительница. Городская администрация ответила ей, что по данным муниципального Центра организации движения и пассажирских перевозок, 2 сентября на маршруте № 29 из плановых семи автобусов перевозчик выпустил три. Причина такой нехватки транспорта — острый дефицит водителей. Мэрия уточнила, что за «каждый факт неисполнения контракта перевозчика по итогам месяца штрафуют». 

«Поэтапно, по мере сокращения дефицита водителей, будем рассматривать возможность передачи наиболее проблемных маршрутов „Калининград-ГорТрансу“. У „Калининград-ГорТранса“ тоже есть нехватка водителей, но на предприятии почти два года реализуем программу подготовки водителей с последующим трудоустройством», — сообщили в мэрии.

Городская администрация рассказала, что в случае нарушений со стороны водителей и кондукторов необходимо сообщить об этом в Центр организации движения и пассажирских перевозок по многоканальному телефону: (8 40-12) 33-88-68, специалисты принимают сигналы с 6:00 до 23:00 или по QR-коду, который размещён на всех автобусах, трамваях и т.д. Мэрия также отметила, что центр наделен полномочиями проводить проверки, фиксировать нарушения в реестре и в соответствии с договорами штрафовать предприятия-перевозчики.

Оперативный комментарий в компании «Вест Лайн 3», обслуживающей этот маршрут , «Новому Калининграду» предоставить не смогли.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter