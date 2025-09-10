Вечерний@Калининград: санкционный гвоздь, игры с генпланом и отмена «одноглавости»

«Пациент скорее мертв, чем жив» — эта цитата из известной детской книги, пожалуй, как нельзя лучше характеризует не по-детски серьезную ситуацию, в которой оказались калининградские мебельные компании. Проблема в целом не нова: бить тревогу представители отрасли начали еще три года назад, и с тех пор их положение только ухудшалось.

«Мебельная отрасль с весны 2022 года вошла в турбулентность с большими колоссальными изменениями. Они по всем направлениям. Это и набор санкционных мер европейских коллег, начиная с третьего пакета. Периодически в каждом пакете прилетали все новые и новые ограничения по тем или иным видам комплектующего сырья. 18-й пакет — это окончательный гвоздь в гроб — запрещена к ввозу фурнитура», — охарактеризовал ситуацию глава ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов.

«Санкционную удавку» и без того выдержали немногие: целый ряд местных мебельных фирм закрылся или обанкротился. А самые стойкие, которые выжили вопреки всему и даже сохранили рабочие места для 1200 сотрудников, находятся в тяжелейшем положении, вынужденно сокращая объемы производства на фоне катастрофического падения на 300% покупательского спроса. Что неудивительно, поскольку итоговая стоимость произведенной в регионе мебели по объективным причинам оказывается на 30−40% выше, чем у конкурентов из «большой России», имеющих прямой доступ к сырью и фурнитуре. Поэтому калининградские мебельщики говорят прямо: если не принять экстренных мер по спасению отрасли, ей придет конец.

А что же власти, спросите вы? Они, конечно же, в курсе ситуации. И даже признали на встрече с мебельщиками в августе, что данная отрасль Калининградской области оказалась одной из самых пострадавших от «экономических вызовов», пообещав разработать план поддержки. Поэтому надежда на «свет в конце тоннеля» все же есть. Главное, чтобы его успели «зажечь» до того, как станет слишком поздно. Потому как о «неповоротливости» государственной махины жители Калининградской области давно уже знают не понаслышке.

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Подробностей в приказе, подписанном вице-премьером — министром Кристиной Подскребкиной, не было. Выяснилось, что изменения касаются расширения проспекта на участке от Кутузова до Радищева до четырех автомобильных полос. Кто стал инициатором поправок и какое отношение к ним имеют правительство и мэрия, рассказываем в нашей публикации.





В продолжение темы поправок. Совет депутатов Калининграда в среду был вынужден отменить утвержденное двумя месяцами ранее «одноглавое» управление Калининградом. Соответствующие поправки в Устав города «забраковал» Минюст. Причиной послужила досадная «нестыковка»: глава Калининграда и администрации в одном лице «должен избираться не из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а из числа кандидатов, представленных губернатором Калининградской области». Теперь депутатам предлагается «устранить выявленные противоречия и повторно представить решения на государственную регистрацию». В общем, «пельмени разлепить, дым — в трубу», Галя, у нас отмена.





В сентябре 1990 года на фоне хронического дефицита многих продуктов питания обострилась ситуация с главным из них — с хлебом. Причем настолько, что стала предметом обсуждения на заседании рабочей группы облисполкома. А пока одни калининградцы выживали без хлеба, другие набивали себе карманы, сбывая втридорога «пищу духовную». Причем этим другими неожиданно оказались... члены обкома ВЛКСМ. В традиционном дайджесте, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка», продолжаем вспоминать, чем жила в эти дни Калининградская область 35 лет назад.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»