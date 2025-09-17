Вечерний@Калининград: заложники «конъюнктуры», капитальный провал и привет из 90-х

«Недолго музыка играла…» Не прошло и трех месяцев, как торжественно объявленная областными властями акция для калининградских автомобилистов «Янтарная выгода» от «Лукойла» дала сбой. Специальное предложение на АЗС «только в Калининградской области» касается теперь только газа и дизельного топлива, не распространяясь более на бензин. 

 «Как пояснили в компании „Лукойл“, в связи с изменившейся ценовой конъюнктурой и необходимостью обеспечения экономической устойчивости работы АЗС ряд маркетинговых акций временно приостановлен», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова. В общем, ничего личного, просто бизнес. Которому совсем «не в кассу» работать себе в убыток ради «хорошей мины» областных властей.  Попиарились — и будет. Правда, на этом фоне заявления главы области о том, что ситуация с топливом в регионе «под контролем» и никакого дефицита оного опасаться не стоит, воспринимаются с определенной долей скепсиса. Так сказать, с учетом возможной «конъюнктуры».

cmc3yp5xg131p96r1w39qg4j8yw4tfi3 (1).jpg

Не все ладно в Калининградской области и с программой капремонта многоквартирных жилых домов в рамках госпрограммы «Жильё и городская среда». По итогам 2024 года она оказалась исполнена меньше чем наполовину, констатировали в региональном минстрое. В числе причин «капитального провала» в ведомстве назвали увеличение сроков поставки стройматериалов, отсутствие необходимого объёма рабочей силы, конструктивные особенности домов довоенной постройки и объектов культурного наследия, затягивающие проектную работу. А в ряде случаев подвели подрядчики, не вышедшие на объекты. Есть подозрение, что 2025 год вряд ли окажется лучше предыдущего. Главное, чтобы не хуже.

b09908acc351933b88ab9b304b660da9.jpeg

Калининградским поисковикам удалось раскрыть загадку неизвестной братской могилы красноармейцев, обнаруженной весной 2024 года недалеко от трассы Калининград-Эльблонг, именуемой в народе «Берлинкой». «Новый Калининград» выяснил, как шло расследование, как помогли в нём карты боёв и почему открывшиеся обстоятельства чуть не сбили искателей со следа. Подробности — в нашей публикации.

hfg0nwmn9r5rbsvnp6gxdewctkptfnm2 (1).jpg

После аварии на Чернобыльской атомной станции, которая произошла в апреле 1986 года, народ очень внимательно следил за радиационным фоном. На этой почве рождалось много всякого рода небылиц. Об одной из них рассказал «Калининградский комсомолец» в статье «По следам радиоактивных мутантов». Основана публикация на рассказе читателя о гигантских крысах, которых ушлые торговцы выдавали за щенков таксы… Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — начало октября.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

