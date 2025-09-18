Вечерний@Калининград: покровитель сутенеров, отложенный мост и измененный маршрут

Скандальная апрельская история о массажных салонах и кальянных, в которых клиентам оказывались сексуальные услуги, получила сегодня неожиданное и, прямо скажем, шокирующее продолжение. Оказалось, что самое непосредственное участие в криминальном бизнесе принимал… начальник отдела межмуниципального отдела полиции.

«Симбиоз» правоохранителя с преступной группой, вовлекавшей жителей области в занятие проституцией, продолжался без малого восемь лет. Все это время доблестный страж порядка оказывал злоумышленникам общее покровительство. Естественно, не за спасибо: за свое «служебное рвение» он получил от них в общей сложности 3 420 000 рублей. Впрочем, «оброк» оказался не впрок: о причастности полицейского к подпольным борделям стало известно следствию, он заключен под стражу по обвинению в совершении сразу четырех преступлений, два из которых являются особо тяжкими, одно тяжким и еще одно средней тяжести. За каждое из них «покровителю сутенеров» грозит наказание до 20 лет лишения свободы.





Власти Калининградской области решили отложить на неопределенный срок строительство моста через Калининградский залив, концессионное соглашение о возведении которого в далеком 2019 году подписал с группой «ВИС» на тот момент глава региона Антон Алиханов. Тогда сообщалось, что проектирование и строительство займут более пяти лет. В ценах 2018 года работы оценивались в 35 млрд руб., в ценах лет реализации проекта — в 43,5 млрд. Однако с тех пор, как говорится, много воды утекло — и реалии, в том числе и финансовые, существенно изменились, причем не в лучшую сторону. В результате, когда проект прошел экспертизу и стала понятна его сегодняшняя реальная стоимость, власти пришли к выводу, что лучше принять «Соломоново решение», отказавшись от строительства моста «до лучших времен». Если они когда-нибудь настанут. О том, как проходило обсуждение вопроса на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры, рассказываем в нашей публикации.





В четверг калининградцев проинформировали о временном изменении маршрута трамвая № 5. Уже с понедельника, 22 сентября, схема его движения будет существенно подкорректирована: вплоть до 31 декабря «пятерка» не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею. Вместо этого от площади Победы трамвай будет следовать по маршруту «тройки» — к Центральному парку. Временные неудобства пассажирам придется потерпеть «в связи с проведением ремонта трамвайных путей на конечной станции «ул. Бассейная»», пояснили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить культурную и развлекательную программу на предстоящие выходные. Выставка сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Тёмных веков «Древние воины Янтарного края», экспозиции в Музее янтаря, «Воротах» и Музее искусств, «Органный хит-парад» в филармонии, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике», матч «Балтики» и «Ростова» на «Ростех Арене» — и это далеко не полный перечень мероприятий предстоящего уик-энда. Достойная альтернатива дивану и телевизору, согласитесь.