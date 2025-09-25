Вечерний @Калининград: тень на ДД,1, игнор Калининграда и дорогой Shaman

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого по статье «Финансировании терроризма». На видео, обнародованном пресс-службой регионального управления, задержанного мужчину выводят из здания правительства Калининградской области. «Установлено, что с использованием мобильного приложения украинского банка фигурант не менее 9 раз перечислял денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины», — сообщили в УФСБ. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1. Задержанный заключен под стражу. Его персональные данные и бывшая должность не разглашаются. В правительстве информацию тоже не комментируют, отмечая, что запрашивать комментарии в этом случае нужно в УФСБ. Отсутствие информации, само собой, тут же начинает порождать новые и новые вопросы к тем, кто идёт во власть, и роняет тень на правительство. По данным источников «Нового Калининграда», речь о чиновнике невысокого ранга, который получил работу на Дмитрия Донского, 1 не так давно, перейдя из федеральной структуры.



Кстати, часть 1.1. статьи 205.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за финансирование терроризма, весьма тяжёлая — она предусматривает лишение свободы на срок от 8 лет. Не так давно суд приговорил к 9 годам (в том числе трем из них — тюремного режима) 35-летнего мужчину, перечислившего 1,5 тыс. руб. организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Судя по информации, которую удалось найти «Новому Калининграду», в том случае речь шла об уроженце Центральной Азии, включенном в список террористов и экстремистов.

Федеральные структуры продолжают упорно скрывать информацию о том, кто и для чего практически сорвал программу региональных субсидированных авиаперевозок на калининградском направлении. В ответе на официальный запрос СМИ Минтранс РФ предпочел полностью проигнорировать конкретные вопросы журналистов, направив на вопросы «Нового Калининграда» общий ответ. Напомним, в начале сентября мы рассказали, что полтора года назад президент Путин пошёл навстречу жителям оторванной от остальной России Калининградской области и поддержал предложение региональных властей ввести льготные авиабилеты для постоянно проживающих в регионе граждан, а также обучающихся здесь студентов. Аналогичная программа действует для жителей Дальнего Востока — они имеют возможность летать со скидкой в другие города России на основании прописки в городах ДВ. Однако в январе 2025 года выяснилось, что в «калининградскую программу» каким-то образом включили льготников из других российских регионов, что, по признанию Росавиации, привело к проблемам с авиабилетами, на которые сильно вырос спрос как раз за счет молодежи и пенсионеров из других российских регионов. «Новый Калининград» попросил Минтранс РФ предоставить информацию о том, кто внес изменения в региональную программу. Однако получил общий ответ. Читайте по ссылке.

Это, кстати, не первая история, когда федеральные структуры игнорируют Калининград. Помнится, калининградских жд-пассажиров лишили акций со скидками, на которые могли рассчитывать все остальные россияне. Правда, после официальных запросов СМИ Федеральная пассажирская компания акции вернула. Не факт, что между запросом и возвращением льгот есть причинно-следственная связь. Однако тот факт, что общей границы с РФ у региона не появилось, вряд ли кто возьмется отрицать (если он, конечно, хоть немного знаком с географией). Мы же вынуждены констатировать, что Калининград по-прежнему остается территорией, про особенности которой в верхах периодически забывают или просто-напросто эти особенности игнорируют.





Меж тем, после завершения высокого турсезона резко упали в цене и авиабилеты. Например, 23 сентября на 24 сентября можно было купить билет из Москвы в Калининграда без багажа за... 1134 руб. Из Калининграда в Москву билеты дороже, но у некоторых авиакомпаний есть в продаже субсидированные по 3800, которых невозможно было найти летом. Здесь стоит особо отметить, что субсидированные авиабилеты включают в себя несколько опций, в том числе багаж и питание на нескольких рейсах. Дешёвые же тарифы — для тех, кто путешествует налегке. Но летом и таких не было — они начинались от 6000 руб. Видимо, столичным туристам сейчас холодная российская Прибалтика уже не очень интересна, потому и ажиотажа нет. Хотя наш город по-прежнему используют в качестве транзитного хаба при поездках за рубеж иностранцы и россияне, имеющие ВНЖ в зарубежных странах. Причем льготные категории таких россиян тоже вполне имеют право на субсидированные авиабилеты по «калининградской» программе.





В Светлогорске в предстоящие выходные выступит, наверное, самый национальный певец России с не самым национальным псевдонимом Shaman. Судя по сайту kgd.kassir, билеты на него начинаются от 7000 рублей — в такую сумму обойдется место в амфитеатре. В партере можно послушать Ярослава Дронова (именно так зовут певца) за 10000 рублей. А вот в VIP-партере почти все билеты проданы — по состоянию на вечер четверга в продаже оставалось всего четыре места по 20000 рублей каждое. По всей видимости, у почитателей талантов призера Голоса-3 проблем с финансами нет. Или они копят месяцами. О других концертах, выступлениях и спектаклях (более доступных) можно узнать в нашем традиционном обзоре афиши Калининграда на выходные.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»