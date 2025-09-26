Вечерний@Калининград: провальный турсезон, «элитная» аренда и новая елка

На Балтийском туристическом форуме в Светлогорске подвели итоги минувшего турсезона. Который возлагаемых на него надежд, прямо скажем, не оправдал. Впрочем, министр культуры и туризма Андрей Ермак со свойственным ему оптимизмом даже в минусах сумел найти плюсы.

Так, к примеру, по его словам, благодаря «непляжной» погоде в регионе значительно увеличилось число посетителей музеев — прирост по сравнению с прошлогодним сезоном составил от 9,3 до 27,8%. Не остались в накладе и рестораторы: средний чек туриста в кафе, баре или ресторане в этом году вырос на 18% и достиг 2347 рублей. Впрочем, кое-что в этом сезоне смогло расстроить даже самого позитивного министра. А именно — динамическое ценообразование, которое Ермак назвал «демоническим». «Самое простое решение, которые выбрали многие в этом сезоне, — это задрать цены и ждать, что кто-то на эти цены придет, — сообщил министр. — Конечно, этого не произошло. Люди ушли в альтернативные места размещения — квартиры, апартаменты и так далее». Учитывая, что, помимо местного «демонического ценообразования», туристам пришлось также столкнуться с задержками и отменами рейсов и капризной калининградской погодой, представителям сферы гостеприимства стоит всерьез задуматься о завтрашнем дне. Музеев ведь и других регионах хватает.





В продолжение темы о задранных ценах. Непомерными аппетитами отличаются не только калининградские представители туриндустрии, но и некоторые владельцы недвижимости, сдающие ее внаем. «Недвижимость Нового Калининграда», продолжив анализ сегмента долгосрочной аренды, оценила самые дорогие четырёхкомнатные квартиры в областном центре. За 120 — 200 тысяч рублей в месяц можно поселиться в «элитном» или «благоприятном» районе с «очень приличными респектабельными соседями», а также любоваться ремонтом от топового дизайнера из Москвы. Сами вы при этом должны быть порядочным человеком. Подробности — в нашем материале.

Готовь сани летом, а елку — осенью. Вероятно, так решили власти Калининграда, объявляя открытый аукцион на поставку новой новогодней ели, которой предстоит украсить уже в декабре главную площадь города. Напомним, что обновить изрядно потрепанное «многолетним трудом» дерево собирались еще в конце 2021 года, но затем по понятным причинам этот вопрос был отложен «в долгий ящик». Но жизнь продолжается, несмотря ни на что — и в этом году власти «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города» решились-таки произвести замену. Так что, если с аукционом все сложится с первого раза, то калининградцев совсем скоро порадуют 18-метровой новогодней елью с комплектом оформления из 600 красных и золотистых шаров, 196 сияющих «кристаллов» и светового шатра диаметром 40 метров. Обойдется сие «визуальное удовольствие» в 35,55 млн руб. Еще 37,73 млн планируют потратить на инсталляции, которые планируется установить на центральной площади города. А что вы хотели, красота требует жертв.