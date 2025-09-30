Вечерний @Калининград: отопительный урон, радость юности и старожилы области

В Калининграде можно бесконечно смотреть на три вещи: как раскапывают недавно отремонтированные дороги и тротуары, как спикер Заксобрания Андрей Михайлович Кропоткин дарит свои книги, и... как горожане ожесточенно пытаются убедить горвласти включить отопление осенью и выключить весной. Вот и сейчас мэрия не торопится «раскручивать вентиль», поскольку в начале октября ожидается очередное потепление. По словам главы администрации Елены Дятловой, на следующей неделе прогноз обещает 16-18 градусов тепла с ночными температурами до 12−13. А «включить, отключить, а потом еще раз включить» — к этому, по её словам, система не готова, поскольку «это будет два гидроудара на инфраструктуру».



Также градоначальница обратила внимание, что часть горожан будут недовольны из-за немаленьких платежей за отопление. По всей видимости, речь о тех, у кого стоят общедомовые счетчики — им приходят счета, что называется, «по факту» и зависят от того, насколько холодным был месяц. В домах, где таких счетчиков нет, жители платят по нормативам — за так называемые «семь месяцев усредненной зимы» равными частями за каждый из них (кстати, в некоторых регионах РФ плата за отопление по нормативу разбита на все 12 месяцев года, поэтому для них старт отопительного не так резко отражается на счетах за коммуналку).

Здесь позволим себе с городскими властями не согласиться. Несчастливым обладателям квартир с центральным отоплением, чтобы не околеть от холода, придется включать обогреватели. А это немалые счета за электричество, поэтому урон всё равно будет, просто с другой стороны. И давайте вспомним холодную весну 2024 года: отопление тогда включили уже после завершения отопительного сезона. Ведь смогли же как-то. Не иначе, волшебство помогло.

Его, увы, не случилось в ситуации с перекладкой тепловой магистрали на ул. Горького-Озерова-Юношеской — работы там продолжаются. И в контексте этой забавной истории вновь вспомним про то, на что можно смотреть в Калининграде бесконечно.

Решение купить новую новогоднюю елку и инсталляции для площади Победы было «трудным». Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы журналистов во вторник. Градоначальница отметила, что горвласти «не перекладывают свои обязанности ни на кого» и что праздник нужен «прежде всего, для наших маленьких калининградцев» (действительно, всё по классике — «юность любит радость»). Здесь стоит напомнить, что почти год назад Елена Дятлова обещала, что городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если будет «наша безоговорочная победа» в специальной военной операции. Кроме того, если раньше она говорила, что Калининград не стоит считать городом для праздников (в контексте вопроса о том, что столица региона в новогодние праздники выглядит мрачно по сравнению с тем же Зеленоградском). «Наверное, Калининград отличается от Зеленоградска по своей сути и по миссии города, — заявляла она. — Зеленоградск — это праздник каждый день. Что в летний период, что в зимний. Калининград глобально не может быть городом праздников, потому что миссия у города немного другая». В этом году концепция, по всей видимости, изменилась, и власти-таки решились создать праздничную атмосферу, вложив в это очень даже немалую сумму — 73,28 млн рублей. Такие нынче времена, что жизнь меняется стремительно. Теперь, наверное, можно сделать и следующие шаги — вернуть гуляния в новогоднюю ночь (в том же Зеленоградске они проводились два года подряд) и закатить пир.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных на «Новом Калининграде», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель мусоровоза, главный бухгалтер, бригадир, замерщик корпусной мебели и экскаваторщик. Подробнее читайте по ссылке. Также напоминаем, что разместить вакансии и резюме вы можете в нашем разделе «Работа».

В следующем году Калининградская область отметит своё 80-летие. К этому событию «Новый Калининград» запустил рубрику — «Воспоминания первых переселенцев». Это истории тех, кто приехал в завоёванную Красной армией Восточную Пруссию в конце 1940-х годов и стал первыми советскими жителями этой земли. Мы рассказываем, как восстанавливались, переименовывались и заново заселялись разрушенные войной города, каким был быт, как выстраивались отношения с оставшимися в регионе немцами. Третья история нашей рубрики — о жительнице Гурьевска Галине Евгеньевне Скопцовой, чья мама приехала в Кёнигсберг вместе с эвакогоспиталем № 1803. Читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: из архива «Нового Калининграда»