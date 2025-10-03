Вечерний @Калининград: вопрос ценою в пост, студии у моря и куриная вина

Причиной ухода Игнотаса Адомавичюса с поста министра культуры Литвы, который он занял буквально неделю назад, стал отказ отвечать на вопрос, чей Крым. Он был задан во время интервью порталу lrytas.lt, после чего министр обвинил журналистку в провокации. Как сообщают местные СМИ, это стало «последней каплей» для премьер-министра Инги Ругинене, которая настояла на отставке Адомавичюса. По словам самого экс-министра, он и его семья испытывают «сильное давление» и им «небезопасно находиться на улице».

В росте цен на яйца в Калининградской области, говоря простым языком, виноваты курицы: «продуктивность птицы» в осенне-зимний период снижается, что влечёт за собой увеличение спроса на продукт. Это следует из ответа регионального минсельхоза на сообщение жителя региона о том, «за две недели цены на яйца взлетели». «Категория С2 две недели назад стоила на 10 рублей меньше. Увы, экономического образования у меня нет, но, кажется, это больше 10%», — написал он.

Подтверждает это и мониторинг цен, зафиксировавший рост стоимости десятка яиц первой категории на 10-20 рублей за месяц. В целом условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела в двух сетях, участвующих в мониторинге цен. В «Пятёрочке» разница составила 80,2 рубля, в «Спаре» — 110 рублей. В «Виктории» стоимость набора продуктов, напротив, выросла — на 24 рубля. Кроме того, в одной из сетей практически исчезли так называемые «голубые ценники» и не было в наличии некоторых товаров. Подробности — в нашем обзоре.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ сегмента долгосрочной аренды региона, переместившись на побережье. Новый объект обзора — самые дорогие студии Зеленоградска. Арендодатели не спешат делиться подробностями об объектах. Видимо, локация говорит сама за себя. Почувствовать себя жителем курорта, разместившись в комфортных условиях в районе с развитой инфраструктурой, обойдётся в 45 — 60 тысяч рублей в месяц.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»