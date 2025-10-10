Вечерний @Калининград: уличные артисты, прожиточный минимум и «море из окна»

Прокуратура Калининградской области добралась до уличных артистов. Прокурор региона (сейчас его обязанности исполняет Василий Безденежный, не путать с губернатором Алексеем Беспрозванных) внес в Законодательное собрание законопроект с длинным названием «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования Калининградской области». Законопроект предлагает регламентировать деятельность уличных артистов, поскольку они «являются одним из элементов современной туристической городскойсреды, существенно влияющим на ее атмосферу». Калининград же, по мнению прокурора, «имеет значительный туристический потенциал», поскольку в регион в 2024 году приехало 2,2 млн туристов.



Прокуратура предлагает принять на региональном уровне закон, которые обязует регламентировать выступления артистов в правилах благоустройства муниципалитетов. «Под уличным выступлением понимается сольное или коллективное исполнение музыкальных, литературных, танцевальных и иных творческих номеров, публичное представление, в том числе костюмированное, выставка, которые проводятся на территориях общего пользования в целях организации досуга, развлечения, реализации творческую деятельность и удовлетворения потребности в творческом самовыражении», — отмечается в проекте. К таковым предлагается не относить мероприятия личного характера — свадьбы, дни рождения, траурные церемонии, а также публичные мероприятия, которые проводятся властями и в соответствии с законом «О шествиях и митингах».

Хотелось бы обратить здесь внимание вот на что. Во-первых, «значительный туристический потенциал» на самом деле уже в значительной мере реализовался — к нам в год приезжает туристов в два раза больше, чем людей живёт в области. При этом прокуратура почему-то не видит проблем у туристов, которые сталкиваются с ограничениями времени продажи алкоголя, которые в Калининградской области куда более суровые, чем в тех же столицах. А ведь именно по инициативе прокурора несколько лет назад торговлю алкоголем в магазинах ограничили и пошла в рост торговля пенными напитками в магазинах-кафе. Во-вторых, уличные артисты действительно бывают иногда назойливы, вымогают деньги и проч. проч. Случается, что песни музыкантов изрядно бьют по нервам. Кстати, один из таких музыкантов как раз выступает недалеко от здания областной прокуратуры. Регламентировать уличные выступления — мысль вполне здравая. Главное, наверное, чтобы на местах в муниципалитетах потом не перегнули палки и не выплеснули с водой ребенка, полностью запретив любую деятельность артистов, либо наложив на них непосильные платежи за право выступать на улицах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Дёмина ректором БФУ им. И. Канта сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официально опубликованных правовых актов. Максим Дёмин — физик, ему 39 лет. В 2016 году он приехал в Калининград из Москвы, сначала он занимался организацией процесса реализации проектов по Федеральной целевой программе исследований и разработки, возглавлял научный блок университета, в том числе на позиции проректора по научной деятельности. После ареста бывшего ректора Александра Фёдорова он возглавил вуз сначала в ранге врио, потом и.о. В сентябре прошлого года он дал довольно любопытное интервью «Новому Калининграду», в котором предстал по-настоящему живым человеком. Если вы его еще не читали, сделать это можно по ссылке.

Правительство Калининградской области подготовило проект об установлении прожиточного минимума на 2026 год. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства для публичного обсуждения. Согласно проекту, прожиточный минимум в расчёте на душу населения в 2026 году составит 19 507 рублей. Для трудоспособного населения он запланирован на уровне 21 263 рублей, для пенсионеров — 16 776 рублей, для детей — 18 922 рубля. Вступление проекта в силу запланировано на 1 января 2026 года. Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит назначение социальных пособий и льгот. И чем он меньше — тем сложнее получить эти льготы. Поскольку превышение ваших доходов прожиточного минимума даже на тысячу рублей уже вычеркивает вас из списка нуждающихся. Тем не менее, люди с такими доходами есть. Правда, называть их нуждающимися, наверное, не совсем правильно. С ценами, которые сейчас мы наблюдаем в нашей области, таких людей скорее правильно будет называть нищими.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила изучать предложение сегмента долгосрочной аренды региона. Очередь дошла до самых дорогих однокомнатных квартир Зеленоградска. За 65 — 95 тысяч рублей в месяц можно поселиться в «лучшей локации в городе» «с центральным видом на море» или в новой квартире «в тихом районе». При этом спать, возможно, придётся на раскладушке на балконе, а локация окажется захолустной окраиной. Да и в целом интересно было бы посмотреть на человека, который готов выкладывать около 100 тыс. руб. (это больше пяти прожиточных минимумов) в месяц за однушку, хоть и в Зеленоградске. Подробности — в нашем обзоре.





С наступлением холодов водителей призвали быть внимательнее, поскольку бездомные кошки часто ищут тепло у двигателей машин и могут забираться под капот или на колеса. Об этом напоминает телеграм-канал Объясняем.рф. Чтобы спасти животное, перед поездкой стоит осмотреть колеса и заглянуть под капот автомобиля. В бардачке можно держать пакетик корма, чтобы «уговорить» животное вылезти. Если достать кота не получается, нужно позвонить по номеру 112. «Услышали мяуканье в чужой машине — оставьте записку водителю или сообщите по номеру 112 и назовите госномер автомобиля», — отметили на портале. Казалось бы - мелочь. Но эта мелочь поможет спасти маленькую жизнь.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»