Максима Демина назначили ректором БФУ им. И. Канта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Демина ректором БФУ им. И. Канта сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официально опубликованных правовых актов.

«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта“ сроком на пять лет», — следует из распоряжения.

Максима Демина назначили временно исполняющим обязанности ректора БФУ им. Канта в июле 2024 года. В августе Минобразования утвердило его исполняющим обязанности ректора университета.

Демин — кандидат физико-математических наук, работает в БФУ им. И. Канта с 2016 года. С 2018 до 2024 года возглавлял научный блок университета, в том числе на позиции проректора по научной деятельности, сообщает пресс-служба учебного заведения. Сфера его научных интересов — физика твердого тела и наносистем, создание и получение новых тонкопленочных наноматериалов лазерными методами, современные модели управления и организации деятельности в университетах.

