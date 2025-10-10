Максима Демина назначили ректором БФУ им. И. Канта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Демина ректором БФУ им. И. Канта сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официально опубликованных правовых актов.

«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта“ сроком на пять лет», — следует из распоряжения.

Максима Демина назначили временно исполняющим обязанности ректора БФУ им. Канта в июле 2024 года. В августе Минобразования утвердило его исполняющим обязанности ректора университета.