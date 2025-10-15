Вечерний@Калининград: скорые в аренду, запретный лес и уловки контрабандистов

В стремлении улучшить работу службы скорой помощи власти Калининградской области нацелились на довольно спорный эксперимент. Машины скорой вместе с водителями региональное правительство собирается перевести на аутсорсинг. Как поясняют встревоженные данной инициативой представители профсоюза, «придет какой-то предприниматель, который готов предоставить Калининграду сразу 50 скорых и забрать себе наших водителей. И подстанции будут арендовать у него машины с водителями для выполнения вызовов». 

При этом данное «новаторство», как оказалось, уже протестировано в целом ряде регионов — и особого успеха не имело. Скорее наоборот: переход скорых «в частные руки» практически везде заканчивался массовыми увольнениями опытных водителей, проработавших в системе «неотложек» не один год. Причиной становилось падение зарплат, смены ранее удобных графиков и прочие нюансы из разряда «ничего личного, просто бизнес».  Помимо текучки водителей, беспокоят сотрудников скорой и другие вопросы: к примеру, что будет с машинами скорой, если предприниматель вдруг обанкротится или же сам не захочет продлевать контракт? Представители профсоюзов уверены: нельзя пускать бизнес, для которого главная цель получение дохода, в такие сферы, как работа экстренных служб. Будут ли услышаны их аргументы властями региона и чем в итоге закончится подобная «оптимизация», вопрос пока открытый. 

icvjltxhg7yafbo6d4qpluwoq1fgkkmy (1).jpg

Жители Зеленоградска внезапно обнаружили, что участок леса, непосредственно прилегающий к городу и расположенный буквально в сотне метров от жилых домов, оказался запретной зоной. Об этом теперь предупреждают соответствующие знаки и аншлаги. «Это не какие-то реликтовые леса и охраняемые ландшафты, а практически лесопарк близ жилых домов, где люди всегда гуляли. <…>Почему нельзя пойти прогуляться в лес, который находится у дома?» — поделилась возмущением одна из горожанок. Как оказалось, все-таки нельзя. Как пояснили в нацпарке, пребывание граждан без специального разрешения на указанном участке действительно запрещено, так как это «особо охраняемая зона». «Это связано с риском возгораний в том числе. Людей становится все больше. В корне Куршской косы со стороны залива расположена торфяная залежь — самая мощная на косе. Торфяные пожары — одни из самых опасных и экологически вредных, как известно. Гулять можно со стороны моря, пожалуйста», — уточнили в нацпарке.

1f4g1eqegtu369pejnyca35rubicnocr (1).jpg

В здании Калининградской областной таможни имеется весьма любопытный музей. В нем собрана коллекция «артефактов», с помощью которых можно замерять глубины человеческой хитрости, ведь контрабандисту противостоит не менее пытливый ум таможенника. «Новый Калининград» изучил средства нелегального провоза и узнал, что чаще всего возили из-за границы советские моряки, как с помощью детских игрушек прячут драгоценности, можно ли «просветить» штабель бруса при помощи кувалды и почему экспонаты для музея иногда находят в мусорном ведре.

0NVV8144 (1).jpg

«Вы сможете обеспечить вашей дочери нормальное детство? — поинтересовались репортеры у молодой пары с ребенком. — Хотя бы на ближайшие 500 дней?» «Ох не знаем... — вздохнул глава семейства. — С продуктами плохо, жить негде... Я на мебельной фабрике работаю, жена в декрете, честно говоря — полная неуверенность...» Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. Хотя подобный диалог вряд ли кого-то удивил бы и сегодня. 

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

