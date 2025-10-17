Вечерний@Калининград: скамейки мэрии, Эрмитаж и легендарный ВИА

В пятницу стал известен «итог» обысков в мэрии. Заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства подозревают в завышении стоимости двух скамеек из мраморизованного известняка в сквере 70-летия Калининградской области. Заказчику в лице МБУ «Управление капитального строительства» представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет подрядчика перевели оплату в завышенном размере — 8 278 466 руб. Разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.



Следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу из-за повышенной социальной значимости преступления. Кроме того, как полагают правоохранители, заместитель Максима Федосеева, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, а также оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Отметим, что комментариев от горвластей так и не поступало — градоначальница Елена Дятлова находится в отпуске, а руководитель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.





В Калининграде началось ежегодное культурное событие Дни Эрмитажа (0+), позволяющие жителям области «прикоснуться» к собранию петербургского музея. В этом году оно посвящено эпохе романтизма. Тематическую картину привезли всего одну — «Закат солнца (Братья») Каспара Давида Фридриха. Как говорится, главное не количество, а качество. Или, скорее, в этом случае — косвенная связь с городом. За три года до написания картина с похожей композицией выставлялась в Кёнигсберге на благотворительной выставке в Королевском замке, вырученные средства от которой были направлены на помощь пострадавшим от эпидемии холеры.

Дни Эрмитажа в этом году намерены удивить не только выставкой одной картины, но и эрмитажной библиотекой с главным экспонатом — книгой «Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный» (16+). Важной частью также станут произведения главного художника-фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца с проектом «Солнце в музее». «Прикоснуться» к главному музею северной столицы можно до 30 ноября.

В Советском Союзе 70-80-х годов популярность вокально — инструментального ансамбля «Синяя птица» можно, наверное, было сравнить только с популярностью «Битлз». Как и легендарную ливерпульскую четверку, «Синюю птицу» не показывали по телевизору и практически не крутили по радио, однако песни этого коллектива были известны практически всем. Растиражированный на магнитофонных бобинах и пластинках хиты (или, как тогда говорили, шлягеры) — «Клён», «Ты мне не снишься», «Так вот какая ты» и многие другие — звучали почти из каждого открытого окна. ВИА, творческий путь которого начался октябре 1975 года, то есть ровно 50 лет назад, исколесил с концертами всю страну и половину земного шара, имея оглушительный, мало с чем сравнимый успех. Лучшие концертные площадки, самые большие стадионы неизменно заполнялись до отказа.

Создатель ансамбля Роберт Болотный и его супруга Галина Болотная уже четверть века живут в Калининграде. В интервью «Новому Калининграду» они рассказали, что в нашем городе способствовало бурному развитию джаза, как вышло, что популярную «Синюю птицу» не показывали по телевизору, и почему супруги сделали всё, чтобы их сын не стал музыкантом.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализ предложений сегмента долгосрочной аренды региона. Тема нового обзора — самые дорогие двухкомнатные квартиры в Зеленоградске. За 70 — 180 тысяч рублей в месяц можно поселиться в 70 метрах от моря, наслаждаться дизайнерским ремонтом и дорогостоящей мебелью, однако не обойдётся без «строгих правил». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и с сайта «Авито»