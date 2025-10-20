Вечерний @Калининград: взлёт бензина, Розенау, «Потоп» и бегом на 25-й этаж

Топливная тема не теряет своей актуальности в регионе. В воскресенье, 19 октября, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг цен на автозаправках областного центра. Мы сравнили стоимость бензина и дизтоплива с показателями двухнедельной давности — от 6 октября. Цены на топливо продолжили расти, хотя темпы повышения замедлились. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается.

Самое заметное подорожание зафиксировано на заправках «Идель» и «Балтнефть». На первой литр АИ-95 подорожал сразу на 1,10 руб. и теперь стоит 72,20 руб. На «Балтнефти» рост составил 90 копеек — до 68,39 руб. На большинстве АЗС литр дизеля подорожал в среднем на 60-90 копеек.


На бывшем пивзаводе «Понарт» открылась выставка под названием «Потоп» (12+). Журналисты «Нового Калининграда», побывав на открытии, побродили по допотопному миру, зашли на построенный Ноем ковчег, оценили степень уюта его каюты и увидели, что собой представляла Земля после «перезагрузки».


Очередная экскурсия «Нового Калининграда» — по бывшему историческому району Кёнигсберга Розенау, вошедшему в его состав в 1908 году. Сегодня он включает в себя часть современного Московского района, а именно Аллею Смелых, улицы Дзержинского, Майора Козенкова, Клавы Назаровой, Зои Космодемьянской и другие. Будем откровенны: это не самые эффектные места в городе. Но это не значит, что они неинтересные.


В Калининграде впервые прошли соревнования по скоростному подъёму, в которых принял участие 31 пожарный. Основная задача заключалась в подъёме по лестничному пролёту до 25-го этажа, где находилась финишная точка. За соревнованиями наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Обзор: Мария Власенкова, фото «Новый Калининград»

