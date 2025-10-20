Путь в Розенау: ведьма на крыше, узкий дом и сом-вредитель

Наша очередная экскурсия — по бывшему историческому району Кёнигсберга Розенау, вошедшему в его состав в 1908 году. Сегодня он включает в себя часть современного Московского района, а именно Аллею Смелых, улицы Дзержинского, Майора Козенкова, Клавы Назаровой, Зои Космодемьянской и другие. Будем откровенны: это не самые эффектные места в городе. Но это не значит, что они неинтересные.

Бывшее Розенау — как тот Нью-Йорк или Стамбул из «Бриллиантовой руки»: город, вернее, пригород контрастов. Промышленные объекты там соседствуют с историческими зданиями, советские коробки из газосиликата — с краснокирпичной неоготикой.

Конечно, в Калининграде почти везде так, но почему-то в бывшем Розенау это бросается в глаза сильнее, чем где бы то ни было еще. Дело, возможно, в том, что этот район преображается не так стремительно, как остальной город. Здесь мало что изменилось с 60-70-х годов прошлого века. С одной стороны, налицо некоторый застой, а с другой — здесь по-прежнему ходит трамвай, о котором в других районах Калининграда уже стали потихоньку забывать.

Здесь вообще многое «как раньше». «На районе» работает одна из чудом сохранившихся, не оптимизированных муниципальных общественных бань, здесь не убрали своего маленького гипсового Ленина, тут не так много электросамокатчиков — по разбитым тротуарам не очень-то погоняешь. Тоже, знаете ли, плюс.



Поэтому — смело в путь!

Высокий мост





Начать прогулку предлагаем практически с самого центра Калининграда — с Высокого моста, который выходит на улицу Дзержинского ( раньше она состояла из двух улиц — Фридляндер Торплатц и Шёнфлисер Аллее — прим. «Нового Калининграда»), ведущую прямиком в бывший Розенау. Попутно мы будем знакомиться со встречающимися на пути достопримечательностями. Не все из них имеют отношение к Розенау, но от этого они не становятся менее интересными.

Сначала обратим внимание на Высокий мост.

Редкий калининградец не знает о старинной математической задаче, в которой спрашивалось: «Можно ли пройти по всем семи мостам Кёнигсберга, не побывав ни на одном из них дважды». Швейцарско-российский математик Леонард Эйлер (1707-1783) долго бился над этой головоломкой и пришел в конце концов к выводу, что совершить такую прогулку невозможно. В Калининграде часто можно услышать, что из тех семи мостов до наших дней дожило три, в том числе Высокий. С одной стороны, это так, но с другой — не совсем.

Мост, который связал Кнайпхоф (один из трех городов, которые, объединившись в 1724 году, образовали Кенигсберг — прим. «Нового Калининграда») и остров Ломзе (ныне остров Октябрьский — прим. Нового Калининграда), был построен в далеком 1520 году. Сразу возникает вопрос: «А почему он, собственно, «Высокий»? Однозначного ответа нет. По одной версии, изначально мост не был разводным, но опоры сделали повыше, чтобы под ними могли проходить суда. По другой версии, «Высокий» — потому что выше по течению.

Как бы то ни было, до наших дней тот мост не дожил. В 1882 году на его месте фактически был построен другой, уже разводной. Простоял он, впрочем, сравнительно недолго. В 1938 году его разобрали, построив рядом, совершенно новый. Так что судите сами, можно ли современный Высокий мост считать историческим или нет.





Примечательно, что опоры старого моста 1882 года постройки живы-здоровы. Торчат из воды рядом с новым мостом. Но и это еще не конец метаморфоз! Перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года Высокий мост основательно обновили.





Но без приключений здесь не обошлось. В 2016 году строители пожаловались, что работать им мешает гигантский сом. Вскоре, правда, выяснилось, что степень его участия в затягивании процесса реконструкции была несколько преувеличена. Но история про рыбу-вредителя всем очень понравилась. В итоге 2018 году недалеко от Высокого моста был открыт памятник сому работы скульптора Андрея Шевцова. Это подарок городу от группы компании «АБЗ-1», которая вела работы на объекте.

Домик смотрителя Высокого моста





Рядом с мостом стоит маленький краснокирпичный домик с башенкой, чем-то напоминающий замок из Диснейленда. Вокруг этого необычного сооружения ходит множество баек, которые охотно рассказывают экскурсоводы. Самая известная из них связана с бароном Мюнхгаузеном. Говорят, самый честный из всех когда-либо живших на Земле людей однажды заночевал в этом мини-замке.

Разумеется, этого никак не могло случиться, потому что прототип героя книги Рудольфа Эриха Распе, хоть и бывал в Кёнигсберге, жил в XVIII веке, а домик этот появился на берегу Прегеля лишь в конце XIX. Если быть точным, в 1899 году. Это, по сути, техническое сооружение, обеспечивающее работу разводного механизма Высокого моста. Изначально строить его не планировалось, решение это было принято, чтобы исправить ошибку инженеров.

Вот что пишет Балдур (Бальдур) Кёстер в своей книге «Кенигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» (перевод Алексея Шабунина — прим. «Нового Калининграда»): «Поводом для его [домика] постройки явилось то обстоятельство, что аккумулятор, создававший равномерное гидравлическое давление для открывания и закрытия, был чересчур зажат в горизонтальном положении и располагался ниже прочих механизмов в труднодоступном месте на одной из опор. Из-за лежачего положения поршень в аккумуляторе стирался слишком быстро и чересчур односторонне. Так как проблема не поддавалась решению, был построен отдельный мостовой домик, где аккумулятор установили вертикально».

При этом Кёстер отмечает, что «здание было оформлено с любовью». Он обращает внимание на фриз из полукруглых арок, башенку и два маленьких фронтона, подчеркивая, что «эти детали были характерны для господских вилл конца 90-х годов XIX в». Автором проекта выступил городской инспектор Вормс. Другая его известная работа — Госпиталь Святого Георга (сегодня Калининградский морской рыбопромышленный колледж — прим. «Нового Калининграда»). Согласитесь, эти два объекта, несмотря на разницу в размерах, чем то очень похожи.

Дом с ведьмой на крыше





С другой стороны Высокого моста, на улице Октябрьской 71-73, находится неплохо сохранившееся здание, в котором раньше располагалась администрация компании «Карл Петерайт АГ», специализировавшейся на продаже алкогольной продукции.

Кёстер в своей книге пишет, что дом этот был построен по проекту архитектора Ганса Мантойффеля в 1937-39 годах. Однако на краеведческом портале prussia39.ru высказывается предположение, что это могло произойти раньше — в 1928-м. Немецкий исследователь также пишет, что «на первом этаже находились магазин ликёрной фабрики „Петерайт“, филиал городской сберкассы и ещё один магазин»

Самой главной «фишкой» здания является, конечно, скульптура ведьмы на крыше. С этой работой ученика Германа Брахерта Эрнста Филитца связано много загадок. Во-первых, до конца не понятно, как она выглядела изначально. Довоенных фотографии скульптуры сохранилось мало, и все они неважного качества. При этом работа была сильно повреждена, отсутствовали голова и ноги. Когда произошли эти потери — тоже неясно. По одной версии, произведение было изуродовано еще до войны, поскольку чем-то не угодило нацистам, по другой, оно пострадало во время налета английской авиации и штурма города, согласно третьей — роковую для него роль сыграл случившейся в 50-х годах пожар.





Несколько лет назад здание на Октябрьской, 71-73, капитально ремонтировалось, заодно было принято решение восстановить летящую на метле ведьму. Однако результат понравился далеко не всем. Многие нашли, что в облике ведьмы слишком уж много мужских черт. Какое-то суровое, с грубыми чертами получилось у неё лицо.

А с другой стороны, может, так и должно быть? Всё-таки ведьма. Существует, впрочем, гипотеза, что Филитц и не думал ваять ведьму. Напомним, что компания «Карл Петерайт АГ» занималась продажами алкоголя. На эмблеме фирмы был изображен сидящий верхом на бутылке мальчик. Если присмотреться к ведьме, то метла, на которой она летит, весьма странной формы. Это, действительно, скорее бутылка. Однако развивающихся одежды и длинных волос у мальчика на эмблеме не было, а у скульптуры — есть. Значит, все-таки ведьма? В общем, эта загадка еще только ждет своей отгадки.

Узкий дом на Большой Песочной

Недалеко от Высокого моста идет улица Большая Песочная. В довоенные времена она носила название Гроссе Зандгассе, а Малая Песочная — Кляйне Зандгассе. Это почти прямая калька с немецкого. Название улиц Гроссе Зандгассе и Кляйне Зандгассе, как говорят, связано с располагавшимся в этих местах с незапамятных времен песчаным карьером.

На Большой Песочной 1-5, стоит один любопытный дом. Интересен он своей формой, которая одним напоминает утюг, другим — корабль, третьим — неизвестно зачем установленную декорацию. Балдур Кёстер пишет: «В предместье, недалеко от Фимаркт (Скотный рынок), целый блок жилых домов пережил как военное, так и послевоенное время. При застройке пришлось по восточной стороне приспосабливаться под острый угол, образуемый улицей Гроссе Зандгассе и Томас-штрассе (этот переулок до наших дней не дожил — прим. «Нового Калининграда»). И только западный блок примкнул под прямым углом той стороной, которая выходит на улицу Кляйне Зандгассе». Так что замысловатая форма построенного на стыке XIX и XX веков здания — это не каприз архитектора (имя которого, кстати, нигде не указывается), а необходимость.

Фридландские ворота





Ну а мы движемся по улице Дзержинского в бывший Розенау. На пересечении с проспектом Калинина видим Фридландские ворота, последние, что были построены в Кёнигсберге.

Работы велись с 1857-го по 1862-й. Это оборонительное сооружение вобрало в себя все самые передовые достижения фортификационной науки того времени, но стремительное развитие артиллерии очень скоро всё обесценило.

В начале XX века военные продали ворота городу вместе со многими другими построенными в это время укреплениями. Однако Фридландские ворота, равно как и другие семь сохранившихся ворот Кёнигсберга, задумывались не просто как оборонительное сооружение, но и как украшение города. В качестве архитектора выступил такой корифей, как Фридрих Август Штюлер. Автором скульптур на внешнем и внутреннем фасаде здания стал не менее известный мастер — Вильгельм Людвиг Штюрмер.

Со стороны проспекта Калинина на нас смотрит мужчина с флагом. Это Фридрих фон Цоллерн — знаменосец орденских войск во время Грюнвальдской битвы в 1410 году, комтур крепости Бальга.

С обратной стороны можно увидеть рыцаря, который держит что-то похожее на торт. Это великий магистр Тевтонского ордена Зигфрид фон Фейхтванген, при котором главная резиденция ордена была перенесена из Венеции в Мариенбург (ныне польский Мальборк — прим. «Нового Калининграда»). А в руках у него, разумеется, не торт, а макет замка в Мариенбурге.

Следует оговориться, что скульптуры эти — восстановленные. Фигура Фейхтвангена долгое время была без головы, новую реставраторы изготовили в 2005 году. Статую фон Цоллерна им пришлось делать заново, поскольку оригинал был утерян. На свое прежнее место ее установили в 2008-м.

Во время войны Фридландские ворота практически не пострадали, поэтому долгое время использовались как склад. Сейчас там довольно интересный муниципальный музей, который так и называется — «Фридландские ворота».

Редюит бастиона «Прегель»





Следующий достойный внимания объект — редюит бастиона «Прегель» на Дзержинского, 31. Как и Фридландские ворота, это элемент Второго вального кольца Кёнигсберга, который начали строить в середине XIX века.

Конкретно бастион «Прегель» был возведен в 1851-1862 годах по проекту архитектора Иоганна Штрауса.

К началу XX века военное значение этого некогда грозного сооружения окончательно сошло на нет. Бастион начали потихонечку разбирать, и к 1910 году от него остался только редюит. То есть укрепленный пункт внутри крепости. Все рвы, включая внутренний, были засыпаны.

После войны неплохо сохранившееся сооружение использовалось как склад. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения. В 2015 году он был отдан в аренду клубу байкеров «Ночные волки», в нем располагается рок-кафе, где проводятся концерты.



Продолжение следует...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»