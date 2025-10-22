Вечерний@Калининград: из дома в приют, птичий папа, расширение горсовета

Когда родителям нужно временно оставить ребенка, то зачастую первым делом на ум приходит вариант с бабушками, дедушками, тетями, дядями и другими родственниками. Семья 14-летней школьницы Софьи не стала исключением. Когда отец девочки уехал работать за границу, то ее оставили в доме дедушки и тёти в Калининграде. Вскоре за Софьей пришли органы опеки и забрали ее в приют, поскольку посчитали ее «брошенной». Вернуть девочку домой родственники смогли только после обращения в СМИ, поскольку у дедушки не оказалось необходимых документов. Об истории семьи девочки и о том, что нужно знать родителям, чтобы не оказаться в подобной ситуации, читайте по ссылке на нашем сайте.

_NEV2522-2-3.jpg

После предстоящих в 2026 году выборов депутатов в горсовете Калининграда их число должно увеличиться с 27 до 30, как и число избирательных округов. Соответствующие изменения в устав городского округа были внесены на заседании 22 октября. Такое решение объяснили увеличением числа избирателей. Отметим, что, по данным избиркома, в июле в областном центре проживало 429,3 тыс. избирателей — за полгода их количество возросло на 879 человек. Правда что-то подсказывает, что большинство из них на выборы депутатов восьмого созыва не дойдут.

df94r71fkunyz1g7qjr0wrmz1l0j72hd-2.jpg

В начале недели в Калининграде разворачивалась еще одна семейная история, но уже из мира животных. Отставной полковник полиции Алексей Лаврентьев выпустил на волю «воспитанников» реабилитационного центра для раненых пернатых. В привычную среду обитания вернулись 12 диких птиц, среди которых три краснокнижных обыкновенных филинов. «Новый Калининград» также принял участие в акции и выяснил, как они оказались в руках бывшего полицейского.

2025.02 газеты 1990 год, сми 06-2.jpg

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя ноября. Так, «Калининградский комсомолец», следуя призыву «повернуться лицом к человеку», напечатал в рубрике «Приказано выжить» парочку актуальных кулинарных рецептов. Один из них нес необычное название — «Муки голода» из консерв «Ставрида в масле». Интересно, что в наши дни такой «деликатес» продается не за совсем символическую цену. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»

