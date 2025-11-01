Вечерний @Калининград: удар арендой, размножение замов и обновления ноября

Низкая арендная плата может легко замотивировать бизнесмена на инвестицию, а может и ударить ему по рукам. С ситуацией умножения стоимости аренды в несколько тысяч раз столкнулся калининградский предприниматель Владимир Лубин, выигравший три года назад аукцион на участок в посёлке Краснолесье Нестеровского района. За эти годы он успел вложить в строительство турбазы два десятка миллионов рублей, но потом пришло время переоформить бумаги, и в графе «сумма» появились несправедливые, на его взгляд, цифры. В совете депутатов обещали обдумать коэффициенты, но осадочек, как говорится, остался. А теперь к другим новостям уходящей субботы.

Свежеиспечённая глава Гвардейска Анна Сбойнова успела освоиться на новой должности и уже планирует увеличить число заместителей с трёх до пяти. Это следует из новой структуры администрации Гвардейского округа, сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией. В новой структуре администрации будут: первый заместитель; заместитель по социальным вопросам; заместитель, одновременно возглавляющий управление культуры, молодежи и спорта; заместитель, которому предстоит возглавить управление развития территории и благоустройства, и заместитель — начальник финансового управления. Отметим, что в Правдинске и Светлогорске главы справляются с двумя замами, а в Зеленоградске и Гурьевске — с тремя. Но кто-то же должен возглавлять этот рейтинг! (Калининград — не в счёт, там замов целых семь).

Ещё одна кадровая новость пришла из Тулы. Именно оттуда, как уверяет издание «Тульские новости», в наш регион должен на следующей неделе прибыть первый заместитель губернатора Калининградской области. Валерий Шерин — экс-председатель тульского правительства. Ранее туляки сообщали, что Шерин считался главным претендентом на должность председателя калининградского правительства.

В ноябре в России вступает в силу ряд важных законов и нововведений, которые затронут в том числе кошельки, автомобили и мобильную связь миллионов граждан. Среди ключевых изменений — упрощённый порядок взыскания налоговых долгов, автоматическая проверка полисов ОСАГО камерами и ограничение на количество сим-карт. Также ужесточается ответственность за срыв отопительного сезона, а для семей участников СВО вводятся новые льготы. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»