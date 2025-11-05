Вечерний @Калининград: снова всё подорожало, топ работ и «Локомотив»

«Новый Калининград» продолжает вести мониторинги цен в продуктовых магазинах и на АЗС областного центра. Как часто пишут читатели, комментируя подобные публикации, ничего никогда не дешевеет. Остаётся лишь фиксировать, что и на сколько выросло в цене. За месяц наша условная продуктовая корзина подорожала в одной из трёх сетей, участвующих в обзорах. Однако число продуктов, ставших менее доступными, оказалось больше обычного. Наиболее заметные изменения произошли в молочном отделе. Подробности — в материале по ссылке.

Стоимость бензина и дизельного топлива мы сравнили с показателями двухнедельной давности — от 19 октября. Цены продолжают расти: особенно заметно прибавил бензин АИ-95, который в некоторых сетях уже вплотную приблизился к психологической отметке 70 руб. за литр. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается. Топливо в наличии везде, кроме АИ-92 на заправках «Р&Н».

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы анализируем свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили докер-механизатор, специалист по кадрам, продавец-консультант, механик по ремонту и сотрудник ломбарда.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя ноября.

Волейболистки калининградского «Локомотива» оказались слабее казанского «Динамо-Ак Барс» в матче шестого тура женской волейбольной Суперлиги сезона 2025-2026 годов. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» в воскресенье, 2 ноября, и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:18). Казанская команда победила впервые за последние пять встреч между соперницами. На матче присутствовало 5712 зрителей. Подробности — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград», также в материале использована фотография Государственного архива Калининградской области