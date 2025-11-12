Вечерний@Калининград: суд из-за БДСМ, студентка с миллионами и волонтер

Центр исторической реконструкции «Кауп» не смог обжаловать штраф за пропаганду БДСМ, назначенный по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений». Дело завели после визита сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили на вечеринке «18+» фотозону с символикой и атрибутикой БДСМ, Зеленоградский районный суд оштрафовал общественную организацию на 800 тыс. руб.



Несмотря на доводы юриста «Каупа» Владимира Рубашкина о том, что субкультура не имеет определенной символики и связи с сексуальной ориентацией, Калининградский областной суд оставил штраф в силе. По мнению стороны защиты, в деле имело место необоснованное расширительное толкование нормы статьи ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ. Юрист также обратил внимание, что широкая судебная практика применения этой статьи еще не сформировалась, разъяснений Верховного суда по ней нет. В таких условиях остается гадать, кто будет следующим: новая вечеринка, маркетплейсы, секс-шопы? Или, возможно, вполне традиционная пара, которая может превратиться в «нетрадиционную» из-за купленной БДСМ-атрибутики — кто знает...

В свою очередь отметим, что на «Кауп» также наложили штраф 1 млн руб. за распространение фото с той же «злосчастной» вечеринки и 600 тыс. — за нарушение требований пожарной безопасности. За повторные нарушения Центру исторической реконструкции может грозить приостановка деятельности. Подробности — по ссылке.

Житель Гусева и Краснолесья Валерий Гусаров известен в Калининградской области как историк, переводчик, координатор волонтерского движения «Технополиса GS», организатор «Бессмертного полка российской императорской армии» и даже как часовой мастер. Под его началом волонтёрский отряд, состоящий из людей с очень разными интересами, привёл в порядок на востоке региона более полутора десятков воинских захоронений времён Первой мировой, где, как правило, русские воины лежат рядом с немецкими. Накануне очередной годовщины окончания Великой войны «Новый Калининград» решил выяснить, зачем Валерий занимается этой работой и как так вышло, что он вдобавок ко всему стал служителем Русской православной церкви. Подробности — в публикации по ссылке.

В муниципалитетах намечаются новые ротации. На очереди — Зеленоградский и Гусевский округа. Так, в приморском городе определили трёх кандидатов на пост главы округа. Ими стали бывший глава администрации Гусева Александр Китаев, замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой и предприниматель Александр Андреев. «Исход противостояния» кандидатов станет известен 14 ноября. Что касается Гусева, по информации источников, новым главой администрации может стать депутат Екатерина Канаева, которую прочат на пост главы комитета по соцполитике Заксобрания, или Олег Кутин, ранее возглавлявший Нестеровский район, затем работавшего в мэрии Калининграда, правительстве области и БФУ им. И. Канта.

Очередная история про жертв мошенников удивила своим главным героем. 20-летняя студентка из Калининграда перевела мошенникам 11 млн руб. Деньги были получены от работы в должности члена советов директоров организации по поставке электроэнергии. Если сам факт действий мошенников и обманутых пенсионеров или студентов уже не стал чем-то поразительным, то потерянная сумма и должность девушки вызвали определенные вопросы. Схема, по которой действовали аферисты, довольно избитая — спонсирование недружественного государства, однако подозрений у студентки во время общения с «представителями государственных организаций» не возникло.

Вновь листаем страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая половина ноября, во время которой из калининградских кафе начали массово пропадать столовые приборы и посуда. Подробности можно узнать по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото газеты «Волна»